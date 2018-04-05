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Дана Борисова показала, как она изменилась после лечения от наркозависимости

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ФОТО: Скриншот с Instagram

После возвращения из Таиланда, где телеведущая проходила лечение, прошло пять месяцев. За это время телеведущая заметила перемены не только внутри себя, передает Лайф.

На своей странице в "Инстаграме" российская телеведущая опубликовала коллаж из двух фото, одно из которых было сделано до прохождения лечебного курса, а второе — после.

В подписи к посту Борисова рассказала, какой нелёгкой была её жизнь после возвращения из Таиланда. Телеведущей пришлось искать другую квартиру и избавляться от личных вещей, которые напоминали о прошлом. Также она посетовала на то, что ей так и не удалось вернуть дочь, но зато она обрела поддержку от подписчиков и много друзей.

Дана Борисова заявила, что чувствует перемены не только внутри себя, но и во внешности. Для подтверждения или опровержения этой информации она решила поинтересоваться у своих подписчиков, которые поделились на два лагеря.

Одни действительно заметили изменения в телеведущей. Подтверждение этому — ясный и уверенный взгляд. Другие же не смогли найти разницу между двумя снимками, отметив только, что Борисова накрашена по-разному.

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