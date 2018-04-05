Дана Борисова показала, как она изменилась после лечения от наркозависимости

После возвращения из Таиланда, где телеведущая проходила лечение, прошло пять месяцев. За это время телеведущая заметила перемены не только внутри себя, передает Лайф.
На своей странице в "Инстаграме" российская телеведущая опубликовала коллаж из двух фото, одно из которых было сделано до прохождения лечебного курса, а второе — после.
В подписи к посту Борисова рассказала, какой нелёгкой была её жизнь после возвращения из Таиланда. Телеведущей пришлось искать другую квартиру и избавляться от личных вещей, которые напоминали о прошлом. Также она посетовала на то, что ей так и не удалось вернуть дочь, но зато она обрела поддержку от подписчиков и много друзей.
Дана Борисова заявила, что чувствует перемены не только внутри себя, но и во внешности. Для подтверждения или опровержения этой информации она решила поинтересоваться у своих подписчиков, которые поделились на два лагеря.
Одни действительно заметили изменения в телеведущей. Подтверждение этому — ясный и уверенный взгляд. Другие же не смогли найти разницу между двумя снимками, отметив только, что Борисова накрашена по-разному.