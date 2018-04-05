Дана Борисова показала, как она изменилась после лечения от наркозависимости

На своей странице в "Инстаграме" российская телеведущая опубликовала коллаж из двух фото, одно из которых было сделано до прохождения лечебного курса, а второе — после.

A post shared by Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official) on Apr 2, 2018 at 4:41am PDT

В подписи к посту Борисова рассказала, какой нелёгкой была её жизнь после возвращения из Таиланда. Телеведущей пришлось искать другую квартиру и избавляться от личных вещей, которые напоминали о прошлом. Также она посетовала на то, что ей так и не удалось вернуть дочь, но зато она обрела поддержку от подписчиков и много друзей.

A post shared by Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official) on Mar 30, 2018 at 10:12am PDT

Дана Борисова заявила, что чувствует перемены не только внутри себя, но и во внешности. Для подтверждения или опровержения этой информации она решила поинтересоваться у своих подписчиков, которые поделились на два лагеря.

A post shared by Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official) on Apr 4, 2018 at 8:35am PDT