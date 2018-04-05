Чистый четверг 2018: главные запреты и обряды праздника
5 апреля 2018 г., 12:30
Традиционно за три дня до Пасхи отмечается Чистый четверг – важный день Страстной недели. В народе этот день называют Чистым, поскольку перед праздником Воскресения Христова принято очищать душу молитвами, передает Сегодня.
Чистый четверг 2018: главные обычаи
С вечерней службы люди старались донести горящие церковные свечи, четверговые свечи наделяли особой силой. С помощью огня от четверговой свечи делали крест над входными дверями дома и на воротах, чтобы никакая лихая сила в дом не попала. Страстную свечу наделяли особой магической силой – ее зажигали, если в дом приходила беда или болезни, считали, что она защищает от грозы и молнии.