четверг, 5 апреля 2018 г.
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  • Чистый четверг 2018: главные запреты и обряды праздника

Чистый четверг 2018: главные запреты и обряды праздника

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ФОТО: Denis Abramov/Denis Abramov/TASS

Традиционно за три дня до Пасхи отмечается Чистый четверг – важный день Страстной недели. В народе этот день называют Чистым, поскольку перед праздником Воскресения Христова принято очищать душу молитвами, передает Сегодня.

  • В Чистый четверг не принято было работать, тяжелый труд считался грехом
  • Вечером в храмах служат "Страсти", запрещены веселья, застолья, песни и пляски. В этот день, как и на протяжении всей Страстной недели, не проводят обряды крещения, свадьбы, не гуляют дни рождения и не проводят прочие праздники.
  • Считается, что в этот день нельзя отдавать из дома ничего ценного и занимать деньги, потому что вместе с ценностями можно "отдать" и благополучие.

Чистый четверг 2018: главные обычаи

С вечерней службы люди старались донести горящие церковные свечи, четверговые свечи наделяли особой силой. С помощью огня от четверговой свечи делали крест над входными дверями дома и на воротах, чтобы никакая лихая сила в дом не попала. Страстную свечу наделяли особой магической силой – ее зажигали, если в дом приходила беда или болезни, считали, что она защищает от грозы и молнии.

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