Чистый четверг 2018: главные запреты и обряды праздника

С вечерней службы люди старались донести горящие церковные свечи, четверговые свечи наделяли особой силой. С помощью огня от четверговой свечи делали крест над входными дверями дома и на воротах, чтобы никакая лихая сила в дом не попала. Страстную свечу наделяли особой магической силой – ее зажигали, если в дом приходила беда или болезни, считали, что она защищает от грозы и молнии.