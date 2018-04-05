Фото: Ксения Собчак показала лицо подросшего сына

После того, как избирательная кампания Ксении Собчак подошла к концу, она отправилась отдыхать вместе с мужем Максимом Виторганом и сыном Платоном. Выбор звездной пары пал на Таиланд. В Instagram журналистки появились яркие кадры, сделанные за рубежом. На одном из снимков Ксения запечатлена вместе с ребенком. Знаменитость сообщила о том, что автором кадра стал ее супруг.