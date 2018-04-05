четверг, 5 апреля 2018 г.
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Фото: Ксения Собчак показала лицо подросшего сына

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Ксения Собчак.

ФОТО: Scanpix

Журналистка отправилась на долгожданный отдых вместе с мужем и ребенком. Ксения Собчак и Максим Виторган выбрали пятизвездочный отель, расположенный на тропическом острове Ко-Кут.

После того, как избирательная кампания Ксении Собчак подошла к концу, она отправилась отдыхать вместе с мужем Максимом Виторганом и сыном Платоном. Выбор звездной пары пал на Таиланд. В Instagram журналистки появились яркие кадры, сделанные за рубежом. На одном из снимков Ксения запечатлена вместе с ребенком. Знаменитость сообщила о том, что автором кадра стал ее супруг.

На фотографии, которая произвела фурор в социальных сетях, Ксения держит малыша на руках. Платон доверчиво смотрит в глаза матери. Мальчик выглядит очень серьезным и сосредоточенным.

«Только мой муж умеет такие делать фото! Наверное, любит», – написала звезда в микроблоге.

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