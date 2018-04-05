Каким будет этот четверг? Читайте гороскоп на 5 апреля

Овен

Чрезвычайно удачный день для тех, кто стремится к переменам в личной жизни и готов проявлять инициативу для получения желаемого. Вас ждут интереснейшие знакомства, новые романтические увлечения, стремительно развивающиеся отношения. Однако риск потерять голову весьма велик; вы поступите мудро, если откажетесь от опрометчивых поступков, прислушаетесь к советам человека, который хорошо знает жизнь.

На светских мероприятиях вы будете в центре внимания, наверняка сможете хорошо отдохнуть и повеселиться. Стечение обстоятельств позволит открыть у себя неожиданные таланты. Родственники вряд ли одобрят ваши новые идеи и планы. Не стоит слишком упорствовать: гибкостью вы добьетесь большего, чем упрямством.

Телец

Очень хороший день для поездок – в пути вы получите массу приятных эмоций, сможете расширить свой кругозор и настроиться на оптимистичный лад. А вот в общении стоит быть разборчивее: новые знакомства вряд ли будут удачными, вы рискуете попасть в ловушку, хитроумно расставленную весьма жестокой особой. Велика также вероятность финансовых проблем; нежелательно делать покупки и вообще тратить крупные суммы.

Наиболее значительные трудности будут преодолены благодаря помощи друзей и членов семьи. Улучшатся отношения в стабильных парах, появится возможность обсудить планы, касающиеся совместного будущего, и даже приступить к их реализации. Вероятны встречи с давними знакомыми, а также людьми, которые разделяли ваши детские увлечения.

Близнецы

День высокого жизненного потенциала, оптимизма и хорошего настроения. Нет такой преграды, которую вы не могли бы преодолеть, и нет вопросов, на которые вы бы не получили радующих ответов. Единственная сфера, на которую стоит обратить пристальное внимание – это отношения с родственниками. Здесь возможны серьезные проблемы и разногласия, которые не превратятся в конфликты и ссоры только благодаря вашему уникальному умению держать ситуацию под контролем.

Неплохи перспективы развития романтических отношений. У вас нет поводов для беспокойства, нет и причин держать в секрете от любимого человека какую-то важную информацию. Совместно принятые решения, касающиеся имущества и финансов, будут очень удачными.

Рак

День хороший, располагающий к отдыху и веселью, интересным поездкам и общению с приятными людьми. Хорошее самочувствие и прекрасное настроение позволят вам избежать усталости, даже если новых впечатлений окажется слишком много. Вероятны интересные знакомства, встречи с людьми, которые высоко оценят ваши таланты, способности и достижения последнего времени. Не бойтесь рассказывать о себе – ваша откровенность будет встречена весьма благосклонно.

Ситуация с финансами сейчас складывается не самая благоприятная, однако вы знаете, от каких расходов можно отказаться, чтобы избежать серьезных проблем. Не исключены трудности в мелких делах, могут возникнуть затруднения при оформлении документов.

Лев