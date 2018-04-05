Каким будет этот четверг? Читайте гороскоп на 5 апреля

День хоть и благоприятный, но весьма непростой. Наиболее серьезные проблемы сосредоточены в сфере общения. Не так-то легко чувствовать себя уютно и комфортно, когда кажется невозможным найти общий язык с близкими людьми, шутки старых друзей обидны, а замечания любимого человека полны язвительной критики, пишет Dvorec.
Овен
Чрезвычайно удачный день для тех, кто стремится к переменам в личной жизни и готов проявлять инициативу для получения желаемого. Вас ждут интереснейшие знакомства, новые романтические увлечения, стремительно развивающиеся отношения. Однако риск потерять голову весьма велик; вы поступите мудро, если откажетесь от опрометчивых поступков, прислушаетесь к советам человека, который хорошо знает жизнь.
На светских мероприятиях вы будете в центре внимания, наверняка сможете хорошо отдохнуть и повеселиться. Стечение обстоятельств позволит открыть у себя неожиданные таланты. Родственники вряд ли одобрят ваши новые идеи и планы. Не стоит слишком упорствовать: гибкостью вы добьетесь большего, чем упрямством.
Телец
Очень хороший день для поездок – в пути вы получите массу приятных эмоций, сможете расширить свой кругозор и настроиться на оптимистичный лад. А вот в общении стоит быть разборчивее: новые знакомства вряд ли будут удачными, вы рискуете попасть в ловушку, хитроумно расставленную весьма жестокой особой. Велика также вероятность финансовых проблем; нежелательно делать покупки и вообще тратить крупные суммы.
Наиболее значительные трудности будут преодолены благодаря помощи друзей и членов семьи. Улучшатся отношения в стабильных парах, появится возможность обсудить планы, касающиеся совместного будущего, и даже приступить к их реализации. Вероятны встречи с давними знакомыми, а также людьми, которые разделяли ваши детские увлечения.
Близнецы
День высокого жизненного потенциала, оптимизма и хорошего настроения. Нет такой преграды, которую вы не могли бы преодолеть, и нет вопросов, на которые вы бы не получили радующих ответов. Единственная сфера, на которую стоит обратить пристальное внимание – это отношения с родственниками. Здесь возможны серьезные проблемы и разногласия, которые не превратятся в конфликты и ссоры только благодаря вашему уникальному умению держать ситуацию под контролем.
Неплохи перспективы развития романтических отношений. У вас нет поводов для беспокойства, нет и причин держать в секрете от любимого человека какую-то важную информацию. Совместно принятые решения, касающиеся имущества и финансов, будут очень удачными.
Рак
День хороший, располагающий к отдыху и веселью, интересным поездкам и общению с приятными людьми. Хорошее самочувствие и прекрасное настроение позволят вам избежать усталости, даже если новых впечатлений окажется слишком много. Вероятны интересные знакомства, встречи с людьми, которые высоко оценят ваши таланты, способности и достижения последнего времени. Не бойтесь рассказывать о себе – ваша откровенность будет встречена весьма благосклонно.
Ситуация с финансами сейчас складывается не самая благоприятная, однако вы знаете, от каких расходов можно отказаться, чтобы избежать серьезных проблем. Не исключены трудности в мелких делах, могут возникнуть затруднения при оформлении документов.
Лев
Благоприятный день, в течение которого влияние позитивных эмоций будет ощущаться во всех сферах жизни. У вас появится возможность реализовать давно составленные планы, прибегнув к помощи новых союзников, воплотить в жизнь интересные идеи и вообще проявить себя наилучшим образом. Увеличиваются финансовые возможности, появляется шанс сделать покупки, на которые вы в течение долгого времени не могли даже рассчитывать.
Благоприятные возможности для общения и новых знакомств появятся у тех, кто готов отказаться хотя бы на время от своих привычек, касающихся проведения досуга. Активный образ жизни, занятия спортом, танцы, соревнования – это именно то, что вам сейчас нужно, чтобы пополнить запасы энергии, подзарядиться и во всеоружии встретить новую рабочую неделю.
Дева
Очень высок жизненный потенциал Дев, а это значит, что влияние негативных тенденций, весьма сильное в начале дня, будет быстро преодолено. Творческий подход, изобретательность и самостоятельность – ключ к решению любых проблем. Сейчас вам нужны не столько союзники-партнеры, сколько помощники, готовые наилучшим образом выполнять распоряжения. Такие люди непременно найдутся, нужно лишь осмотреться по сторонам.
Атмосфера в семье будет довольно напряженной, однако вам удастся обойти острые углы и справиться с ситуацией наилучшим образом. Хороший способ отвлечься от проблем и бытовых трудностей – небольшой праздник, который объединит близких людей и подарит всем исключительно приятные эмоции.
Весы
Будьте внимательны к своему здоровью – велика вероятность недомогания, возможны простудные заболевания и обострения хронических болезней. Следует воздержаться от активных развлечений, на время отказаться от вредных привычек. Зато сегодня вы сможете убедиться в том, что здоровый образ жизни – это не так уж сложно и скучно, как можно подумать. Представится возможность совершить весьма увлекательную поездку, а вот надежды на романтическое знакомство в пути вряд ли оправдаются.
Финансовая ситуация вполне благоприятна, возможны небольшие денежные поступления. Не бойтесь обратиться за советом и помощью, если придется принимать важные решения или заниматься сложными делами. Любимый человек не обманет вашего доверия.
Скорпион
Финансовые трудности могут стать причиной серьезных разногласий с родственниками, спровоцировать конфликты. Старайтесь сохранять спокойствие, и сосредоточиться на решении проблемы, держа эмоции под контролем и не позволяя членам семьи манипулировать вами. Непросты и отношения с любимым человеком: дают о себе знать старые обиды, вспоминаются неприятные ситуации минувших дней. Постарайтесь смириться с тем, что прошлого не исправишь, и возьмите на себя ответственность за будущее развитие событий.
Проводить свободное время стоит в компании хороших друзей: их поддержка и внимание поднимут вам настроение. Нежелательны большие нагрузки, утомительные занятия спортом. Удачными будут эксперименты с имиджем.
Стрелец
Поберегите свое здоровье – чрезмерные нагрузки любого рода скажутся на самочувствии не лучшим образом. Не стоит с головой погружаться в личную жизнь, много времени поводить на вечеринках и прочих увеселительных мероприятиях. Сейчас вам куда полезнее прогулки и занятия спортом, а также знакомства с людьми, чьи интересы многообразны, а жизненная позиция – активна. Хорошо складывается общение с представителями старшего поколения, их богатый опыт будет вам очень полезен.
Найти применение творческим способностям удастся тем, кто возьмется за изучение ремесел или рукоделие. В живописи также можно достичь значительных успехов. Представителям знака, пока не рискующим попробовать свои силы на таком поприще, поднимет настроение посещение музеев и выставок.
Козерог
Благоприятный день для любой работы, учебы, творческой деятельности. В решении семейных проблем вам на помощь охотно придут родственники, они же найдут слова поддержки, если вы на минуту-другую утратите уверенность в себе. Достичь желаемого легко, нужно лишь выбрать самый короткий путь к цели, избегать интриг и нечестных методов. Финансовая ситуация весьма непроста, существующие трудности могут перейти в хроническую форму, если вы не примете мер немедленно.
Не исключены претензии со стороны любимого человека, необоснованная критика, обида. Логика, здравый смысл и хладнокровие помогут вам объяснить, как обстоят дела на самом деле, и направить отношения в более дружелюбное и приятное русло. Выбирайте привычный способ проведения досуга, сейчас не время экспериментировать и рисковать в погоне за новыми впечатлениями.
Водолей
Влияние положительных тенденций сосредоточено на сфере романтических отношений. А это значит, что наступил благоприятный момент для знакомств и свиданий, нежных признаний и судьбоносных решений. Сегодня интуиция вас не подведет, можно действовать решительно, забыв сомнения и тревоги. Близкие люди охотно поддержат вас, их общество будет приятным, а советы и рекомендации – толковыми.
Можно успешно завершить ранее начатые дела, в том числе – связанные с переездом и обустройством жилища. Появляется возможность быстро решить ряд бытовых проблем, облегчив жизнь и себе, и близким; в некоторых случаях это будет связано с непредвиденными расходами. Слишком активный отдых нежелателен, стоит воздержаться и от долгих поездок по неизученным маршрутам.
Рыбы
Благоприятный день: влияние позитивных тенденций гармонично и универсально, во всех сферах жизни произойдут перемены к лучшему. Появляется шанс наладить отношения с любимым человеком, решить проблемы, которые долгое время не давали вам покоя. Не исключены и новые знакомства; наиболее благоприятные для них обстоятельства сложатся в поездках и путешествиях. Смена имиджа поможет привлечь внимание представителей противоположного пола.
Спокойно занимайтесь накопившимися делами, не пытаясь совершить трудовых подвигов или добиться каких-то выдающихся успехов. Результаты, которых вы достигните, никого не разочаруют. Можно делать давно запланированные покупки, да и реализацию внезапно появившихся идей откладывать не стоит – интуиция вас не обманет.