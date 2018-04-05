Полный атас! Молодая актриса вышла на красную дорожку в этом...

ФОТО: Jeffrey Mayer/JTMPhotos, Int'l. / MEGA/Jeffrey Mayer/JTMPhotos, Int'l. / MEGA

Грудь девушки легко просматривалась благодаря глубокому декольте, а юбка едва закрывала нижнее белье.

ФОТО: Jeffrey Mayer/JTMPhotos, Int'l. / MEGA/Jeffrey Mayer/JTMPhotos, Int'l. / MEGA

Более того, из-за структуры ткани и подкладки телесного цвета, создавалось впечатление, что Элисон и вовсе вышла на красную дорожку почти голая.

Отметим, что недавно Элисон Стоунер дала эмоциональное интервью журналу Teen Vogue, в котором совершила камин-аут, рассказав о своих первых романтических отношениях с женщиной. 24-летняя Стоунер призналась, что влюбилась в свою преподавательницу танцев, а со временем у них закрутился роман.