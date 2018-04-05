Полный атас! Молодая актриса вышла на красную дорожку в этом...

Американская певица, актриса и танцовщица Элисон Стоунер, известная широкому зрителю по роли Камиллы в фильме «Шаг вперед 3D», пришла на премьеру фильма в Лос-Анджелесе в очень откровенном наряде...
Грудь девушки легко просматривалась благодаря глубокому декольте, а юбка едва закрывала нижнее белье.
Более того, из-за структуры ткани и подкладки телесного цвета, создавалось впечатление, что Элисон и вовсе вышла на красную дорожку почти голая.
Отметим, что недавно Элисон Стоунер дала эмоциональное интервью журналу Teen Vogue, в котором совершила камин-аут, рассказав о своих первых романтических отношениях с женщиной. 24-летняя Стоунер призналась, что влюбилась в свою преподавательницу танцев, а со временем у них закрутился роман.
"Я поняла, что никогда не думала о парнях так же, как о ней, и вообще никогда не чувствовала себя в своей тарелке, встречаясь с ребятами", - подчеркнула она.