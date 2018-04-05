Звезда «Мемуаров Гейши» сегодня в Таллинне! И у нее здесь важная задача...

Жан Тодт и Мишель Йео. ФОТО: TOBIAS SCHWARZ/REUTERS

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт и его невеста 55-летняя малайзийская актриса и танцовщица китайского происхождения Мишель Йео в четверг прибывают в Таллинн.

Дело в том, что Жан приехал в Таллинн с официальным визитом, который продлится с 5 по 6 апреля, в ходе которого он примет участие в круглом столе по безопасности дорожного движения, а также будет присутствовать на открытии музея моторного спорта МОМУ в Турбе. Кроме того, у президента FIA запланирована встреча с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

Мишель, которая начала появляться с Жаном на публике в 2004 году, будет сопровождать своего возлюбленного. Несмотря на то, что пара вместе уже более десяти лет, официально они до сих пор не женаты. Мишель также отвергает все слухи об их предстоящем браке, которые распространяют азиатские и западные СМИ.

ФОТО: MICHEL EULER/AP

Отметим, что в 1997 году Мишель вошла в число 50 самых красивых людей мира по версии журнала People, она также является самой популярной и высокооплачиваемой актрисой Азии, более того, является единственной актрисой, кому Джеки Чан позволял ставить свои собственные трюки.