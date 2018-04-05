четверг, 5 апреля 2018 г.
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Звезда «Мемуаров Гейши» сегодня в Таллинне! И у нее здесь важная задача...

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Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт и его невеста 55-летняя малайзийская актриса и танцовщица китайского происхождения Мишель Йео в четверг прибывают в Таллинн.

Жан Тодт и Мишель Йео.

ФОТО: TOBIAS SCHWARZ/REUTERS

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт и его невеста 55-летняя малайзийская актриса и танцовщица китайского происхождения Мишель Йео в четверг прибывают в Таллинн.

Дело в том, что Жан приехал в Таллинн с официальным визитом, который продлится с 5 по 6 апреля, в ходе которого он примет участие в круглом столе по безопасности дорожного движения, а также будет присутствовать на открытии музея моторного спорта МОМУ в Турбе. Кроме того, у президента FIA запланирована встреча с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

Мишель, которая начала появляться с Жаном на публике в 2004 году, будет сопровождать своего возлюбленного. Несмотря на то, что пара вместе уже более десяти лет, официально они до сих пор не женаты. Мишель также отвергает все слухи об их предстоящем браке, которые распространяют азиатские и западные СМИ.

ФОТО: MICHEL EULER/AP

Отметим, что в 1997 году Мишель вошла в число 50 самых красивых людей мира по версии журнала People, она также является самой популярной и высокооплачиваемой актрисой Азии, более того, является единственной актрисой, кому Джеки Чан позволял ставить свои собственные трюки.

Прославилась Мишель после участия в съемках ленты «Завтра не умрет никогда» (1997), где она сыграла девушку Джеймса Бонда (Пирс Броснан) - Вей Линь. За эту роль, кстати, Йео получила аж 2,5 млн долларов. Еще несколько знаменательных работ Мишель - роль Ю Шу Линь в картине «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000) и Мамехи в «Мемуарах гейши» (2005).

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