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Роскошное пребывание в США дорого обходится беременной Лободе

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Светлана Лобода.

ФОТО: Scanpix

Украинская певица Светлана Лобода дорого расплачивается за шикарную жизнь в Лос-Анджелесе. А предстоящие роды в Америке вообще опустошат карманы красотки, пишет Dni.ru.

Сегодня Светлана готовится к деторождению в Штатах. Вместе с семьей она арендует роскошную виллу. По слухам, за удобства и великолепие исполнительница выкладывает около 800 тысяч рублей в неделю. Добавьте сюда походы в рестораны, коммунальные платежи, салоны красоты и развлечения – получается кругленькая сумма. 

Звезда не хочет доверять сложный процесс родовспоможения российским врачам, поэтому собирается разрешиться от бремени там же, в американской клинике Cedars-Sinai Medical Center, сообщает Vokrug.tv. Больница входит в список лучших медицинских учреждений Нового Света. Центр отличается высокой безопасностью и низким уровнем врачебных ошибок, поэтому специалистам клиники доверяют звезды мирового масштаба. К примеру, именно там появились дети Мадонны, Бритни Спирс и Ким Кардашьян. Роды и последующее сопровождение обойдутся Светлане в сумму около трех миллионов рублей.

Возможно, все эти расходы возьмет на себя отец ребенка. По слухам, будущий папа очень состоятельный человек – солист группы Rammstein 57-летний Тилль Линдеманн. О романе звезд заговорили летом 2017 года после того, как немецкого музыканта и украинскую певицу заметили вместе на фестивале в Баку.

Напомним, Светлана Лобода официально подтвердила слухи о своей беременности в начале марта. У певицы уже есть семилетняя дочь Евангелина. Примечательно, что, когда звезда была на сносях в первый раз, она долго скрывала этот факт. И о своем интересном положении широкой общественности рассказала, будучи на позднем сроке. Тогда она сообщила, что решила не узнавать заранее пол своего ребенка.

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