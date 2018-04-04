Роскошное пребывание в США дорого обходится беременной Лободе

Сегодня Светлана готовится к деторождению в Штатах. Вместе с семьей она арендует роскошную виллу. По слухам, за удобства и великолепие исполнительница выкладывает около 800 тысяч рублей в неделю. Добавьте сюда походы в рестораны, коммунальные платежи, салоны красоты и развлечения – получается кругленькая сумма.

Звезда не хочет доверять сложный процесс родовспоможения российским врачам, поэтому собирается разрешиться от бремени там же, в американской клинике Cedars-Sinai Medical Center, сообщает Vokrug.tv. Больница входит в список лучших медицинских учреждений Нового Света. Центр отличается высокой безопасностью и низким уровнем врачебных ошибок, поэтому специалистам клиники доверяют звезды мирового масштаба. К примеру, именно там появились дети Мадонны, Бритни Спирс и Ким Кардашьян. Роды и последующее сопровождение обойдутся Светлане в сумму около трех миллионов рублей.

Возможно, все эти расходы возьмет на себя отец ребенка. По слухам, будущий папа очень состоятельный человек – солист группы Rammstein 57-летний Тилль Линдеманн. О романе звезд заговорили летом 2017 года после того, как немецкого музыканта и украинскую певицу заметили вместе на фестивале в Баку.

мое дитя распевается перед сном☺️🤣#учимсяделатьвибрато Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 19 Мар 2018 в 9:31 PDT