Откуда у богатых людей берутся деньги

Обычно объяснения чужому богатству даются пожестче: "хитрые", "нашли способ прикарманить", "опять вышли сухими из воды", "наживаются на других. Но по сути все это – не более чем оправдания собственной беспомощности.

"Деньги не главное, я живу духовными интересами", – заявляет человек. Вот как? А если у вашего ребенка мокрые ноги, потому что вы не можете купить ему хорошие ботинки, а ваша мама таскает тяжеленные сумки, потому что вынуждена ездить туда, где продукты подешевле, – вы и в этом случае со спокойным сердцем будете предаваться "духовным удовольствиям"? А если, не дай бог, кто-то из близких заболеет, а у вас не хватит денег на хорошее лечение – это тоже будет "высокодуховно"? Да и невозможно ли сегодня духовное и культурное развитие (хорошее образование, посещение выставок, концертов, интересные путешествия), если нет средств. Тем более если их не хватает на самое основное – благополучие и здоровье близких людей и свое собственное. Так что заявления о преобладании духовного над материальным (когда базовые материальные проблемы не решены) – не более чем лукавство и самоуспокоение.

Ну и потом, если в мире создаются красивые вещи – будь то произведения искусства, элегантная одежда, красивые дома, шикарные автомобили – это ведь тоже проявление человеческого творчества, таланта, профессионализма. И создается все это для людей. Но почему же для кого-то, а не для вас?

Богатство не падает на человека с неба. И доказательством тому – мой личный пример. 10 лет назад наша семья находилась не просто в сложной, но в критической ситуации. Огромные долги, отсутствие работы. Помню, как я покупала детям в магазине натуральных продуктов по 50 граммов мяса и как мне было стыдно. В общем-то тоже можно было опустить руки и все списать на злодейку-судьбу. Но я вместо этого разозлилась и решила, что мне надо много денег. Столько, чтобы было хорошо не только моим детям и родителям, но и мне тоже. Причем не на уровне разовых подарков "себе любимой", а на уровне качественной, интересной, красивой жизни. И чтобы оставалось время на близких, а не "съедалось" пятью работами, – обычно так у нас и зарабатывают деньги самые трудолюбивые.

Тогда, 10 лет назад, помню, я прекратила суетиться по поводу того, где бы перехватить очередную небольшую сумму и какое-то время посвятила изучению технологий получения доходов. Заодно поняла и главное различие между богатыми и бедными людьми.