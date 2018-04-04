среда, 4 апреля 2018 г.
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Откуда у богатых людей берутся деньги

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Лекарства и деньги.

ФОТО: Scanpix

Что такое богатство и откуда оно берется? Этот вопрос задает себе, наверное, каждый человек, у которого с деньгами не очень. И, как правило, небогатые люди дают на этот вопрос ответы, не слишком лестные для богатых. Фаталистическое "повезло" или иррациональное "деньги к деньгам" – самое мягкое, что говорится в таких случаях, пишут Dni.ru.

Обычно объяснения чужому богатству даются пожестче: "хитрые", "нашли способ прикарманить", "опять вышли сухими из воды", "наживаются на других. Но по сути все это – не более чем оправдания собственной беспомощности.

"Деньги не главное, я живу духовными интересами", –  заявляет человек. Вот как? А если у вашего ребенка мокрые ноги, потому что вы не можете купить ему хорошие ботинки, а ваша мама таскает тяжеленные сумки, потому что вынуждена ездить туда, где продукты подешевле, – вы и в этом случае со спокойным сердцем будете предаваться "духовным удовольствиям"? А если, не дай бог, кто-то из близких заболеет, а у вас не хватит денег на хорошее лечение – это тоже будет "высокодуховно"? Да и невозможно ли сегодня духовное и культурное развитие (хорошее образование, посещение выставок, концертов, интересные путешествия), если нет средств. Тем более если их не хватает на самое основное – благополучие и здоровье близких людей и свое собственное. Так что заявления о преобладании духовного над материальным (когда базовые материальные проблемы не решены) – не более чем лукавство и самоуспокоение.

Ну и потом, если в мире создаются красивые вещи – будь то произведения искусства, элегантная одежда, красивые дома, шикарные автомобили – это ведь тоже проявление человеческого творчества, таланта, профессионализма. И создается все это для людей. Но почему же для кого-то, а не для вас?

Богатство не падает на человека с неба. И доказательством тому – мой личный пример. 10 лет назад наша семья находилась не просто в сложной, но в критической ситуации. Огромные долги, отсутствие работы. Помню, как я покупала детям в магазине натуральных продуктов по 50 граммов мяса и как мне было стыдно. В общем-то тоже можно было опустить руки и все списать на злодейку-судьбу. Но я вместо этого разозлилась и решила, что мне надо много денег. Столько, чтобы было хорошо не только моим детям и родителям, но и мне тоже. Причем не на уровне разовых подарков "себе любимой", а на уровне качественной, интересной, красивой жизни. И чтобы оставалось время на близких, а не "съедалось" пятью работами, – обычно так у нас и зарабатывают деньги самые трудолюбивые.

Тогда, 10 лет назад, помню, я прекратила суетиться по поводу того, где бы перехватить очередную небольшую сумму и какое-то время посвятила изучению технологий получения доходов. Заодно поняла и главное различие между богатыми и бедными людьми.

Богатые люди понимают, что для каждого времени, для каждой конкретной экономической ситуации пригодны свои технологии. Они владеют множеством инструментов, и, в зависимости от обстоятельств, словно фокусники, вытаскивают нужный и используют именно его. А бедные делают одно и то же, независимо от того, какова ситуация на рынке. Вот поэтому в период экономического кризиса бедные становятся беднее, а богатые – еще богаче. Просто у них есть нужный инструмент под рукой, и они понимают, что годится именно он.

Не будем далеко ходить – посмотрим, что делается у нас в экономике сегодня и как ведут себя бедные и богатые. У первых в лучшем случае фантазии хватает на то, чтобы пахать с утра до ночи и, если какие-то деньги скопились, нести их в банк.

Однако сейчас максимальная банковская ставка по вкладам не превышает 7,5% (а ведь всего год назад доходило и до 10%!). И эксперты ожидают, что в течение 2018 года она упадет еще на 1,5-2%. Не забудем и о том, что сейчас отзыв лицензий у банков, можно сказать, в тренде, причем часто это происходит совершенно неожиданно для клиентов. При этом, согласно закону, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) готово возместить потери каждому из вкладчиков лишь в пределах 1,4 млн рублей (все, что сверх того, при закрытии банка сгорит). Таким образом, держать деньги на банковском вкладе – не самое выгодное дело.

Между тем, огромные возможности открывает работа с недвижимостью и набирающим обороты рынком криптовалюты. Причем опытные инвесторы выбирают не что-то одно, а сочетают эти инструменты, противоположные по ряду характеристик, но в то же время дополняющие друг друга.

Инструментами инвестирования в умелых руках могут быть и драгоценные металлы, и произведения искусства, профессиональное образование, бизнес и, конечно, портфельные инвестиции. К последним относятся вложения в ценные бумаги, такие как облигации, акции фондов и биржевая торговля. Недавно на рынке появился новый инструмент – криптовалюта. При этом ее производство и обслуживание я бы отнесла к бизнесу, а доходы от прироста стоимости – к портфельному доходу.

Инвестировать в криптовалюты заемные деньги не следует ни в коем случае – слишком уж часто меняются ее курсы. но это может быть неплохим способом быстро приумножить собственные средства.

Богатые люди, зная, как грамотно использовать инвестиции в недвижимость и криптовалюту, в каких объемах и в каком соотношении надо вкладываться в то и другое – становятся еще богаче. Но это не значит, что всем остальным путь к богатству закрыт.

Освободить свое время от гонки за маленькими деньгами, чтобы разобраться в технологиях, которые принесут вам большие. Пусть не во всех сразу. С чего-то надо начинать – начните с изучения инструментов работы с недвижимостью, например. Это самый надежный, безопасный актив. На все времена и в любой экономической ситуации.

Но, главное, помните. Деньги – они не "к деньгам". Они – к знаниям, здравому смыслу, желанию учиться и трудиться. 

НАТАЛИЯ ЗАКХАЙМ БЛОГЕР

Совладелец ГК "ЛИК ПРО", руководитель Лаборатории информационного консалтинга, аналитик рынка недвижимости, эксперт по личным финансам. Автор книги "Тайна Денег" о пошаговом инвестировании в жилую недвижимость. Самая богатая ученица Роберта Кийосаки в России по версии издательства "Эксмо".

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