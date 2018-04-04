Невероятно горяча! Красотка из Эстонии нашла способ зарабатывать огромные деньги в США

Все просто: в интернете Мерилин рассказывает другим девушкам о тонкостях модельного бизнеса. Конечно же, опытом она делится не бесплатно… Заплатите 500 долларов – и все секреты вам прямо в руки.

Erakogu ФОТО: Merylin Nau

Мерилин Нау – уроженка города Пярну, которая сейчас проживает в одних из самых крупных городов США – Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. В 2016 году она приняла участие в конкурсе красоты Miss Grand International и теперь обучение других девушек – основной источник ее дохода.

Цена вопроса – 425 долларов со скидкой (вместо обычных 700), но если верить рекламе в Сети, стоимость полного курса составляет 4800 долларов, что чуть меньше 3900 евро.

Скриншот ФОТО: https://www.merylinnau.com

«Устанавливая стоимость курса, я советовалась с другими преподавателями. У каждой услуги есть своя цена, в связи с чем и получилась такая общая стоимость. Хотя вообще, истинная стоимость курса намного больше», - сказала Мерилин порталу Elu24.