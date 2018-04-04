Врачи: многим людям сейчас грозит опасная болезнь

Весенняя хандра – это очень серьезно, отмечают психиатры. На ее фоне возможны душевное угнетение и депрессия, из-за которых человек перестает справляться с привычными обязанностями, пишет medikforum.ru.

«Увы, это не миф, а диагноз, с которым важно работать. В противном случае весенняя хандра может привести к серьезным физическим заболевания», - сказала по этому поводу российский практикующий психолог Татьяна Климкович.

Специалист пояснила, что переживать подобные состояния весной склонны, прежде всего, люди, которые привыкли жить обыденной жизнью. Подавленное психологическое состояние, по мнению эксперта, связано с тем, как человек себя реализует – ощущение своей нереализованности, недооцененности провоцирует состояние хандры.

«Весной нам чего-то не хватает, ощущается хроническая усталость, потерянность. Мы все - творцы, но в условиях технического прогресса мы потеряли себя. И это отдельное поле для работы психолога», - заметила Климкович.

Она добавила, что лучше всего с влиянием весны на психику справляются люди, чьи биоритмы подстроены под естественные природные ритмы. Это, как правило, уже взрослые люди с активной жизненной позицией, сказала психолог.

Поэтому, подчеркнула специалист, лекарством от хандры может стать движение, то есть, деятельность, которая нацелена на достижение конкретных результатов, которые бы свидетельствовали о собственном развитии, получении каких-то дивидендов, изменении к лучшему. Если выбрать для себя такой проект, постараться достичь некой цели, никакая хандра будет не страшна, убеждена психолог.