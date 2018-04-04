среда, 4 апреля 2018 г.
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Не опоздайте! Это самое романтическое место в Таллинне просуществует только месяц!

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Полицейский парк. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Управа района Кесклинн на основании обратной связи в социальных сетях приняла решение еще на месяц оставить в Полицейском парке световую инсталляцию в форме сердца.

«Так проголосовали люди, которые приняли участие в опросе в Facebook о том, должно ли сердце «Муси» оставаться в Полицейском парке и в апреле, когда празднуется Месяц сердца. Целых 89% принявших участие в опросе людей проголосовали за то, чтобы сердце осталось на прежнем месте», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

По его словам, не может не радовать то, что жители и гости города хорошо приняли новую световую инсталляцию и сотни людей уже сделали фотографии с сердцем на фоне городских пейзажей.

Валентинов день в сердце столицы, снимок иллюстративный. Сейчас это сердце находится в Полицейском парке

ФОТО: Konstantin Sednev

«Кроме этого около 150 человек откликнулись на наш призыв опубликовать свои фотографии с хештегом #sydalinn. Среди этих людей мы разыграли призы. Я уверен, что начавшаяся весна будет привлекать в Полицейский парк все больше людей, где в течение всего Месяца сердца можно будет сфотографироваться на фоне световой инсталляции», - добавил Свет.

Изначально Управа района Кесклинн установила сердце на Мусумяги к Дню святого Валентина. Позже световую инсталляцию повредили вандалы. Управа починила инсталляцию и установила ее в Полицейском парке, где она останется еще на месяц.

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