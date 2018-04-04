среда, 4 апреля 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
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  • Я так и думал! Пять знаков Зодиака, которым плевать на ваши чувства

Я так и думал! Пять знаков Зодиака, которым плевать на ваши чувства

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Поцелуй. Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Есть и такие знаки Зодиака, и, кажется, мы с такими уже сталкивались в жизни... 

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овен не лжет. Он страдает от своей прямолинейности, которая создает ему уйму проблем, но реальность такова, что он выскажет вам все, что о вас думает. Если вам не нравится то, что говорит о вас друг или любовник Овен, угадайте, что? Ему просто наплевать на это.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Этому товарищу настолько все равно, что вы думаете о нем, что он не сдерживается, не проявляет ни терпения, ни толерантности к вам. Недостаток Тельца в его равнодушии и безразличии к вашей реакции на что-либо. Главное для него – чтобы его спокойствие никто не поколебал, остальное – дело десятое.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Милым, чувствительным, дезориентированным Близнецам не достает толерантности. У этих продвинутых мыслителей случаются переломные моменты, и, как только вы пересечете определенную грань в отношениях с Близнецами — они могут внезапно выбросить вас из своей жизни, и вести себя словно ничего не случилось.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В тайне Дева слишком много переживает, и эта уязвимость заставляет ее воздвигать стены вокруг ее сердца. Ее механизм самозащиты подразумевает отсутствие эмоций, что бы вы ни делали или говорили. Единственная проблема заключается в том, что ее позиция ничего не давать взамен может также проявляться в подлости, отсутствии терпения и колкостях, что делает ее одним из самых равнодушных знаков Зодиака.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрелец может казаться наивным, однако он — любитель быть равнодушным. Стрелец любит мир во всех его проявлениях и стремится жить здесь и сейчас, поэтому не дай Бог вам потратить его ценное время попусту – он так быстро отвернется от вас, что вы и не поймете, что все это время общались с черствым и невнимательным куском льда.

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