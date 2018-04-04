среда, 4 апреля 2018 г.
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Это уже слишком: Настю Каменских осудили за откровенное фото ягодиц

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Настя Каменских.

ФОТО: Скриншот с Instagram

30-летняя Настя Каменских опубликовала в микроблоге откровенные снимки с отдыха, на которых она демонстрирует свои аппетитные формы. Однако вместо хвалебных комментариев певица получила порцию критики от своих подписчиков, пишет woman.ru.

Редкая звезда упустит возможность продемонстрировать горячие фотографии с отдыха. Обычно подписчики реагируют на подобные кадры крайне положительно: ставят лайки и пишут комплименты, но у Насти Каменских что-то пошло не так.

3 апреля певица опубликовала в своем Инстаграме свежие пляжные фото.

 

#just for #memories

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Если кадры, где Настя просто позирует в купальнике, фанатам пришлись по вкусу, то фото, на котором запечатлены только ягодицы певицы, возмутили даже преданных поклонников.

«Больше сфоткать нечего?», «А если дети увидят? Не стыдно?», «Никому не интересна ваша пятая точка», — прокомментировали подписчики знаменитости.

Впрочем некоторые поклонники по достоинству оценили формы украинской певицы.

«Настя, вы в отличной форме», «Вот это орех!», «Фигура как у Кардашьян. Класс», «Какие красивые формы», — написали они под фото.

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