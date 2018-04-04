Это уже слишком: Настю Каменских осудили за откровенное фото ягодиц

Редкая звезда упустит возможность продемонстрировать горячие фотографии с отдыха. Обычно подписчики реагируют на подобные кадры крайне положительно: ставят лайки и пишут комплименты, но у Насти Каменских что-то пошло не так.

3 апреля певица опубликовала в своем Инстаграме свежие пляжные фото.

#just for #memories A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Apr 2, 2018 at 11:24pm PDT

Если кадры, где Настя просто позирует в купальнике, фанатам пришлись по вкусу, то фото, на котором запечатлены только ягодицы певицы, возмутили даже преданных поклонников.

«Больше сфоткать нечего?», «А если дети увидят? Не стыдно?», «Никому не интересна ваша пятая точка», — прокомментировали подписчики знаменитости.

Впрочем некоторые поклонники по достоинству оценили формы украинской певицы.

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Apr 3, 2018 at 12:04am PDT