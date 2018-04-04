Сюрприз для прекрасных дам! Стас Михайлов скоро посетит Эстонию со своей новой программой «Лучший день»

Артист, чьи концерты всегда пользуются грандиозным успехом, возвращается в Таллинн с новой программой. 14 октября 2018 года приходите в ледовый холл Tondiraba и наслаждайтесь любимыми хитами мегапопулярного певца Стаса Михайлова.
Стас Михайлов представит новую программу «Лучший день», в которой исполнит всеми полюбившиеся хиты и новые песни. Концерт доставит зрителям массу удовольствия, ведь певец по-настоящему предан своему слушателю и не устает открывать перед ним все новые грани собственного творчества.
Голос Стаса Михайлова волнует тысячи слушателей. Песни, полные лирики и любви, неизменно задают нужное настроение, а тексты артиста всегда трогают за душу.
Во время концертной программы «Лучший День» прозвучат новые песни: «Журавли летят в Китай», «Комнаты», «Перепутаю даты», «Метель», «От сердца к сердцу», а также самые популярные хиты.
Любимец публики, один из самых популярных и гастролируемых артистов России Стас Михайлов всегда честен и откровенен со зрителями. Неоднократно благодаря зрительскому голосованию он был удостоен премий «Золотой граммофон» и «Песня года».
Его песни о настоящей любви затрагивают самые потаенные уголки человеческой души. Стаc Михайлов с удовольствием общается с поклонниками и эта любовь взаимна. Везде его ждут с нетерпением!
Каждый концерт Стаса Михайлова в Таллинне проходит с аншлагом!
Дата: 14 октября 2018
Площадка: ледовый холл Tondiraba
Начало: 19:00, гостей начнут встречать уже в 17:00
Билеты: скоро в продаже во всех кассах Piletilevi