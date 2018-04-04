среда, 4 апреля 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Сюрприз для прекрасных дам! Стас Михайлов скоро посетит Эстонию со своей новой программой «Лучший день»

Сюрприз для прекрасных дам! Стас Михайлов скоро посетит Эстонию со своей новой программой «Лучший день»

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Промо

Артист, чьи концерты всегда пользуются грандиозным успехом, возвращается в Таллинн с новой программой. 14 октября 2018 года приходите в ледовый холл Tondiraba и наслаждайтесь любимыми хитами мегапопулярного певца Стаса Михайлова.

Стас Михайлов представит новую программу «Лучший день», в которой исполнит всеми полюбившиеся хиты и новые песни. Концерт доставит зрителям массу удовольствия, ведь певец по-настоящему предан своему слушателю и не устает открывать перед ним все новые грани собственного творчества. 

Голос Стаса Михайлова волнует тысячи слушателей. Песни, полные лирики и любви, неизменно задают нужное настроение, а тексты артиста всегда трогают за душу.

Во время концертной программы «Лучший День» прозвучат новые песни: «Журавли летят в Китай», «Комнаты», «Перепутаю даты», «Метель», «От сердца к сердцу», а также самые популярные хиты.

Любимец публики, один из самых популярных и гастролируемых артистов России Стас Михайлов всегда честен и откровенен со зрителями. Неоднократно благодаря зрительскому голосованию он был удостоен премий «Золотой граммофон» и «Песня года».

Его песни о настоящей любви затрагивают самые потаенные уголки человеческой души. Стаc Михайлов с удовольствием общается с поклонниками и эта любовь взаимна. Везде его ждут с нетерпением!

Каждый концерт Стаса Михайлова в Таллинне проходит с аншлагом!

Дата: 14 октября 2018

Площадка: ледовый холл Tondiraba

Начало: 19:00, гостей начнут встречать уже в 17:00

Билеты: скоро в продаже во всех кассах Piletilevi

Facebook-страница мероприятия.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ