У солиcтки Serebro будет сын, и она выбирает ему имя

В одном из интервью Ольга Серябкина заявляла, что она не хочет выходить замуж и заводить семью. О своей личной жизни певица не распространяется, но поклонники были уверены, что не так давно она рассталась с Олегом Майами.

Судя по всему, у Ольги появился новый возлюбленный, и она уже беременна. Теперь фанаты группы Serebro переживают, что Серябкина в скором времени уйдет в декрет и перестанет выступать, пишет Woman. Повод для таких волнений появился у фолловеров после одной из последних инстаграм-историй артистки. Ольга поинтересовалась у своих фолловеров: «Какое любимое ваше имя? Потому что детей нужно называть интересными именами. Я уже готовлюсь».