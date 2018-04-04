Исторический момент! Недалеко от Таллинна ребенка родил отец

По информации информагентства Lnnen Media, роды должны были произойти в первой половине марта, однако ребенок появился на свет парой недель позднее.
В Финляндии зафиксирован первый случай, когда ребенка родил отец, пишет Hibiny.com.
Молодой отец при рождении был женщиной, однако прошел через процедуру смены пола и в позапрошлом году получил удостоверение личности как мужчина. Он решил прервать гормональную терапию, чтобы попробовать завести ребенка вместе со своим партнером.
По словам отца, беременность прошла без проблем.
– Вес младенца – почти 4 килограмма, рост – 53 сантиметра, – рассказывает мужчина. – Пара последних недель были самыми сложными: тогда чувство юмора начало иссякать. Роды прошли, тем не менее, вполне хорошо.
Родители рассказали в интервью Lnnen Media, что они столкнулись с бюрократическими препонами в больнице и в предродовой консультации. Медицинские электронные системы не хотели признавать ситуацию, при которой у ждущего ребенка человека уже стоит социальный идентификационный номер мужчины.