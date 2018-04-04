Исторический момент! Недалеко от Таллинна ребенка родил отец

В Финляндии зафиксирован первый случай, когда ребенка родил отец, пишет Hibiny.com.

Молодой отец при рождении был женщиной, однако прошел через процедуру смены пола и в позапрошлом году получил удостоверение личности как мужчина. Он решил прервать гормональную терапию, чтобы попробовать завести ребенка вместе со своим партнером.

По словам отца, беременность прошла без проблем.

– Вес младенца – почти 4 килограмма, рост – 53 сантиметра, – рассказывает мужчина. – Пара последних недель были самыми сложными: тогда чувство юмора начало иссякать. Роды прошли, тем не менее, вполне хорошо.