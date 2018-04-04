среда, 4 апреля 2018 г.
«Олег Табаков скончался, когда открыто поддержал политику Кремля и президента России Владимира Путина» Сергей Талк
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Исторический момент! Недалеко от Таллинна ребенка родил отец

Исторический момент! Недалеко от Таллинна ребенка родил отец

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Младенец

ФОТО: Mitar gavric/PantherMedia / Mitar gavric/Scanpix

По информации информагентства Lnnen Media, роды должны были произойти в первой половине марта, однако ребенок появился на свет парой недель позднее. 

В Финляндии зафиксирован первый случай, когда ребенка родил отец, пишет Hibiny.com.

Молодой отец при рождении был женщиной, однако прошел через процедуру смены пола и в позапрошлом году получил удостоверение личности как мужчина. Он решил прервать гормональную терапию, чтобы попробовать завести ребенка вместе со своим партнером.

По словам отца, беременность прошла без проблем. 

– Вес младенца – почти 4 килограмма, рост – 53 сантиметра, – рассказывает мужчина. – Пара последних недель были самыми сложными: тогда чувство юмора начало иссякать. Роды прошли, тем не менее, вполне хорошо.

Родители рассказали в интервью Lnnen Media, что они столкнулись с бюрократическими препонами в больнице и в предродовой консультации. Медицинские электронные системы не хотели признавать ситуацию, при которой у ждущего ребенка человека уже стоит социальный идентификационный номер мужчины.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ