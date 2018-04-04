Погибшая после страшного ДТП эстонская телеведущая произнесла в эфире слова, от которых теперь не по себе

В каждом выпуске передачи «Kodutunne» Сигне Лахтейн выступала с важным обращением к своим зрителям. Так, в одном из своих последних выпусков (196 эпизод Kodutunne) благотворительной передачи Сигне помогала Мареку, который после тяжелого дорожно-транспортного происшествия на месяц впал в кому. К счастью, Марек оказался счастливчиком и пошел на поправку. Кто же мог предположить, что в такую же тяжелую аварию совсем скоро по роковому стечению обстоятельств попадает сама Сигне, но только, увы, уже не придет в себя.

Страшное ДТП, в которое попала ведущая «Kodutunne», произошло 22 марта на шоссе Таллинн-Тарту, где столкнулись легковой и грузовой автомобили. Спасателям пришлось вырезать женщину из деформированной машины. 11 дней Сигне пробыла в коме, а в понедельник, 2 апреля, телеведущая умерла так и не приходя в себя.

Если вернуться к недавней передаче о ДТП и чудом выжившем в нем Мареке, тогда Сигне, вспоминая его погибшего в ДТП брата Марго и, ставя ему свечу на кладбище серьезным, полном печали и мольбы голосом, обратилась с призывом к своим телезрителям: «Я очень прошу вас, будьте, пожалуйста, внимательны на дорогах. Прямо сейчас – после передачи – идите и проверьте состояние ваших шин. Езжайте завтра чуть помедленнее. Не садитесь за руль, если вы сильно устали или плохо себя чувствуете, а тем более – употребляли алкоголь. У нас у всех есть мать, отец, сестры-братья, мужья, дети, и они очень ждут, чтобы мы каждый вечер возвращались домой!»

В конце передачи Сигне обратилась к телезрителям со словами, от которых теперь ком подкатывает к горлу: «Я надеюсь, что ты тоже будешь с нами, я жду тебя! Будьте здоровы и до скорых встреч!»