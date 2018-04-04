Всё, что скрыто: ведущая Первого канала показала закулисье шоу «Давай поженимся»

Ирина Муромцева взяла интервью у одной из участниц программы, а также пообщалась с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой. Телезвезды поделились с коллегой своим мнением по поводу причин популярности передачи, которая в этом году отмечает юбилей, пишет Starhit.
Около месяца назад ведущая Первого канала Ирина Муромцева стала видеоблогером. Женщина начала регулярно обновлять свой проект на YouTube. Один из новых роликов Ирины посвящен шоу «Давай поженимся». В этом году передача отмечает юбилей – ей исполняется десять лет. Программа-долгожитель продолжает пользоваться популярностью у зрителей и вызывать дискуссии в Сети.
В рамках подготовки видео, раскрывающего тайны шоу, Муромцева отправилась за кулисы, чтобы пообщаться с ведущими. Лариса Гузеева связывает успех проекта с кропотливой работой своих коллег.
«У нас фантастическая команда. Уже 10-й год, а основной состав у нас все тот же. То, что они делают, – это невероятно. Основная работа лежит на моих потрясающих коллегах», – говорит актриса и ведущая.
Муромцева спросила Гузееву, задумывалась ли она когда-нибудь о кардинальных изменениях в своей жизни. Знаменитость ответила шуткой. «Вот я прихожу к Константину Эрнсту и говорю: «Константин Львович, такая рутина, хочется поменять». А он: «Я уже подписываю вам. Без выходного пособия. До свидания», – поведала артистка.
В свою очередь, Роза Сябитова отметила, что шоу рассказывает об обычных людях. «Это народная передача. Все рейтинги берут не те программы, которые красиво построены, а именно такого типа, когда приходят простая девушка с простым парням и начинают выяснять отношения. Вот это нравится», – уверена ведущая.
Премьера «Давай поженимся» состоялась 28 июля 2008 года. По замыслу продюсеров, герой встречается с тремя невестами или женихами, а в финале передачи выбирает, с кем бы ему хотелось продолжить общение. Вначале программу вела актриса Дарья Волга, однако она проработала лишь три месяца. С октября 2008-го ее заменила Лариса Гузеева. В проекте также участвуют астролог Василиса Володина и сваха Роза Сябитова.
На протяжении всего периода существования передачи она неоднократно подвергалась критике. Некоторые упрекали продюсеров шоу в обилии большого количества неоднозначных персонажей, пришедших на проект не искать невесту или жениха, а рассказать о себе на всю страну.