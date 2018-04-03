Этот ужас того стоит?! «Польская Барби» назвала стоимость своей убийственной красоты

Мы уже рассказывали о «живой Барби» из Польши с нереальными губами и грудью, ножками-спичками и осиной талией. Теперь же стало известно, во сколько обошлась кукольная внешность польскому архитектору Анелле. Как выяснилось, на столь умопомрачительную красоту она потратила более 42 тысяч долларов, пишет The Sun.
25-летняя девушка, которая гордо именует себя первой «живой Барби» в Польше, неоднократно ложилась под нож пластических хирургов. Она увеличила себе губы и грудь, а также откорректировала нос.
«Я люблю все странное, сумасшедшее, уникальное. Возможно, потому что я сама такая. Мне нравятся люди с харизмой, те, кому есть что сказать. Люди, которые могут создавать что-то прекрасное, прекрасны внутри», - отметила Анелла.
Ну что ж, странная, сумасшедшая, даже уникальная - это все, пожалуй, про нее. И даже можем допустить, что ей есть что сказать. Но вот по поводу красоты и того, насколько эта «живая кукла» прекрасна на самом деле - большие сомнения. Но это исключительно наша точка зрения.