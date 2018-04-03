Взгляните: Меган Маркл на ее собственной свадьбе может затмить лучшая подруга

Стоит заметить, что у многодетной мамы... есть все шансы затмить новобрачную. Дело в том, что Малруни обладает исключительным вкусом. В своем Instagram она регулярно публикует модные луки, а ее наряды на светских раутах как правило удостаиваются похвалы фэшн-экспертов. Пользователи Сети уже гадают, в чем же появится обворожительная подружка невесты на королевской свадьбе.

Меган Маркл и Джессика Малруни дружат уже семь лет. Сначала их связывали профессиональные отношения (Джессика отвечала за стиль экс-актрисы), но затем они плавно переросли в крепкую дружбу. Именно Малруни помогла Маркл превратиться в настоящую принцессу и научила одеваться в стиле леди Ди. К слову, на свадьбе Кейт и Уильяма все внимание на себя перетянула подружка невесты, младшая сестра герцогини, Пиппа Миддлтон. Девушка была одета в белое облегающее платье, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры. И многим кажется, эта история может повториться.