вторник, 3 апреля 2018 г.
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  • Взгляните: Меган Маркл на ее собственной свадьбе может затмить лучшая подруга

Взгляните: Меган Маркл на ее собственной свадьбе может затмить лучшая подруга Британцы взволнованы!

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Меган Маркле

ФОТО: Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment

Свадьба — одно из главных событий в жизни любой девушки.  И каждая мечтает в этот день быть самой красивой. Однако, узнав, что Меган Маркл выбрала в качестве подружки невесты обворожительную Джессику Малруни, британцы начали волноваться за будущую супругу принца Гарри. 

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри состоится 19 мая в Лондоне. Уже известно имя подружки невесты — ею стала канадский стилист Джессика Малруни, передает Woman

Стоит заметить, что у многодетной мамы... есть все шансы затмить новобрачную. Дело в том, что Малруни обладает исключительным вкусом. В своем Instagram она регулярно публикует модные луки, а ее наряды на светских раутах как правило удостаиваются похвалы фэшн-экспертов. Пользователи Сети уже гадают, в чем же появится обворожительная подружка невесты на королевской свадьбе.

ФОТО: Vida Press

Меган Маркл и Джессика Малруни дружат уже семь лет. Сначала их связывали профессиональные отношения (Джессика отвечала за стиль экс-актрисы), но затем они плавно переросли в крепкую дружбу. Именно Малруни помогла Маркл превратиться в настоящую принцессу и научила одеваться в стиле леди Ди. К слову, на свадьбе Кейт и Уильяма все внимание на себя перетянула подружка невесты, младшая сестра герцогини, Пиппа Миддлтон. Девушка была одета в белое облегающее платье, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры. И многим кажется, эта история может повториться.

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