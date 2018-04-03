Эксперты рассказали, почему опасно красное мясо

Ученые заявляют, что можно снизить риск заболеть раком на 20%, если отдавать предпочтение растительной пище.
Проведено немало исследований, свидетельствующих о пользе красного мяса: оно насыщает организм белками, придает силу и энергию. Но, к сожалению, у красного мяса есть неприятный побочный эффект, пишет Menslife.com.
Представители науки из Британии выяснили, что у людей, которые снизили количество употребления красного мяса, уменьшился риск появления злокачественных образований в толстом кишечнике.
Для получения сведений было проведено исследование, в котором участвовало порядка 32 тыс. британских женщин. Они прошли комплексное обследование в 90-х годах, после чего эксперты много лет следили за их состоянием здоровья и рационом. Участники эксперимента подробно рассказывали о своих пищевых пристрастиях и количестве употребляемой пищи.
За все время исследования было зафиксировано 462 случая заболевания раком толстого кишечника, в том числе у 119 женщин были выявлены злокачественные опухоли в нижней части толстой кишки.
Проанализировав все имеющиеся сведения, ученые пришли к выводу, что риск заболеть раком выше у тех, кто систематически употребляет красное мясо.
Если положительных тенденций не произойдет, к 2030 году может быть зафиксировано порядка 20 миллионов случаев выявления онкологии в толстом кишечнике. Ученые считают, что можно снизить риск заболеть раком на 20 процентов, если отдавать предпочтение растительной пище.
Исследование еще раз подтверждает важность правильно подобранного рациона. Это не только верный путь к здоровому образу жизни, но и возможность избежать опасных заболеваний.