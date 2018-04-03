Эксперты рассказали, почему опасно красное мясо

Проведено немало исследований, свидетельствующих о пользе красного мяса: оно насыщает организм белками, придает силу и энергию. Но, к сожалению, у красного мяса есть неприятный побочный эффект, пишет Menslife.com.

Представители науки из Британии выяснили, что у людей, которые снизили количество употребления красного мяса, уменьшился риск появления злокачественных образований в толстом кишечнике.

Для получения сведений было проведено исследование, в котором участвовало порядка 32 тыс. британских женщин. Они прошли комплексное обследование в 90-х годах, после чего эксперты много лет следили за их состоянием здоровья и рационом. Участники эксперимента подробно рассказывали о своих пищевых пристрастиях и количестве употребляемой пищи.

За все время исследования было зафиксировано 462 случая заболевания раком толстого кишечника, в том числе у 119 женщин были выявлены злокачественные опухоли в нижней части толстой кишки.

Проанализировав все имеющиеся сведения, ученые пришли к выводу, что риск заболеть раком выше у тех, кто систематически употребляет красное мясо.

Если положительных тенденций не произойдет, к 2030 году может быть зафиксировано порядка 20 миллионов случаев выявления онкологии в толстом кишечнике. Ученые считают, что можно снизить риск заболеть раком на 20 процентов, если отдавать предпочтение растительной пище.