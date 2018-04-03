Ксения Собчак наконец-то показала живот

На своей страничке в социальной сети в Instagram Ксения Собчак опубликовала новую фотографию. Гламурная блондинка снята с супругом, популярным актером Максимом Виторганом, и сыном Платоном на фоне пальм.

Судя по геолокации, указанной Ксенией, провалившийся на президентских выборах «кандидат против всех» с семьей отдыхает в Таиланде.