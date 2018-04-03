Ксения Собчак наконец-то показала живот

3 апреля 2018 г., 12:55
Ксения Собчак вместе с супругом Максимом Виторганом и сыном Платоном улетела в Таиланд. Телеведущая отправилась за границу восстанавливать душевные силы после выборов.
На своей страничке в социальной сети в Instagram Ксения Собчак опубликовала новую фотографию. Гламурная блондинка снята с супругом, популярным актером Максимом Виторганом, и сыном Платоном на фоне пальм.
Судя по геолокации, указанной Ксенией, провалившийся на президентских выборах «кандидат против всех» с семьей отдыхает в Таиланде.
На снимке блондинка представлена в закрытом купальнике, который обтянул ее живот. Тем самым Собчак дала понять, что слухи о ее интересном положении – всего лишь домыслы.