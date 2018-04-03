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Ксения Собчак наконец-то показала живот Фото из Таиланда!

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Ксения Собчак и Максим Виторган

ФОТО: Instagram

Ксения Собчак вместе с супругом Максимом Виторганом и сыном Платоном улетела в Таиланд. Телеведущая отправилась за границу восстанавливать душевные силы после выборов.

На своей страничке в социальной сети в Instagram Ксения Собчак опубликовала новую фотографию. Гламурная блондинка снята с супругом, популярным актером Максимом Виторганом, и сыном Платоном на фоне пальм.

Судя по геолокации, указанной Ксенией, провалившийся на президентских выборах «кандидат против всех» с семьей отдыхает в Таиланде.

На снимке блондинка представлена в закрытом купальнике, который обтянул ее живот. Тем самым Собчак дала понять, что слухи о ее интересном положении – всего лишь домыслы.

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