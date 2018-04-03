Почему в ресторанах и кафе есть опасно?

Многие ввиду занятности и интенсивного жизненного ритма предпочитают питаться в кафе и ресторанах, вместо того, чтобы готовить блюда самостоятельно. Однако такая пища вовсе не безопасна, как это может показаться на первый взгляд, пишет Menslife.com.

Представители науки из США выяснили, что люди, которые любят полакомиться блюдами в ресторанах и кафе, подвергаются негативному влиянию различных химических веществ на организм. У лиц, которые употребляют домашнюю пищу, такой риск гораздо ниже.

По мнению организатора исследования, в домашней еде меньше содержится фталатов. Это вещество состоит из солей, эфиров и кислот. Оно способно негативно воздействовать на эндокринную функцию, нарушать работу гормонов и провоцировать ряд заболеваний.

Содержатся фталаты преимущественно в ресторанных бытовых предметах, в пищевых контейнерах, а также в гигиенических перчатках.

Для получения сведений ученые проанализировали результат эксперимента, длившегося с 2005 по 2014 год. Эксперты отслеживали рацион 10 тыс. участников. Выяснилось, что 60% добровольцев предпочитает питаться в кафе или ресторанах. После этого ученые выявляли количество фталатов в организмах всех участников.

Оказалось, что уровень фталатов был повышен на 35% у тех людей (старше 18 лет), которые питались не домашней едой. В особой группе риска оказались подростки. Уровень фталатов у них превышал на 55% по сравнению с теми, кто питается домашней едой.

По мнению ученых, гамбургеры и чизбургеры фталаты, если они приготовлены не в домашних условиях.

Ученые считают, что в первую очередь нужно ограничить себя от ресторанной еды беременным женщинам и подросткам. Эта группа лиц особенно уязвима перед химическим веществом.

Ученые надеются, что проведенное исследование поможет в будущем устранить вредный компонент из продовольствия.