Экс-ведущего передачи «Суд идет» осудили на семь лет за мошенничество

Как стало известно журналистам, Нагатинский суд Москвы вынес приговор в отношении экс-ведущего передачи «Суд идет» Владимира Резника (Орешникова). Мужчину признали виновным в ряде мошеннических действий и отправили в колонию на семь лет. Представители Резника не планируют подавать апелляцию. Адвокат Владимира Аркадий Андрусяк сообщил корреспондентам, что считает приговор заслуженным.

Дело Резника рассматривалась в упрощенном порядке, потому что он признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Однако мужчина все равно получил серьезное наказание. Дело в том, что ранее его уже судили за преступные действия, поэтому новые эпизоды были названы рецидивом. Это и ужесточило приговор.

Владимир Резник (Орешников) был арестован осенью прошлого года. Бывший телеведущий стал фигурантом уголовного дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), ему грозило до десяти лет тюрьмы и штраф на внушительную шестизначную сумму. По версии следствия, бизнесмен, заподозренный в нарушениях законодательства, передал Резнику порядка 4,5 миллионов рублей. Взамен на приличный гонорар Владимир обязался содействовать смягчению наказания для предпринимателя. Сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что Резник не выполнил условия соглашения и присвоил себе деньги.

[Владимир Орешников был успешным адвокатом и телеведущим до 2011 года]

Владимир Орешников был успешным адвокатом и телеведущим до 2011 года // Фото: кадр программы

В ходе расследования также удалось выяснить, что у Владимира были договоренности с двумя сотрудницами Трудовой инспекции столицы. Мужчина обещал, что благодаря ему их не привлекут к уголовной ответственности.

Напомним, что в октябре 2011 года Резника задержали сотрудники ФСБ. Тогда «клиентом» мужчины был бизнесмен Сергей Слободяник. По его словам, бывший телеведущий запросил у него сумму в размере 20 миллионов рублей. Владимир сказал фигуранту уголовного дела о незаконной банковской деятельности, что поможет ему остаться в статусе свидетеля. Несмотря на то, что Слободяник выполнил условие Резника, вскоре ему выдвинули обвинения. Тогда звезда ТВ запросил у предпринимателя дополнительные 500 тысяч рублей, чтобы его признали невменяемым во время экспертизы. В результате Слободяник обратился с заявлением в Следственный комитет, после чего на Резника вышли сотрудники правоохранительных органов.

Слушания по делу Владимира проходили в Тверском суде. Выяснилось, что у Резника был поддельный диплом о юридическом образовании, поэтому его лишили членства в адвокатской палате. Экс-телеведущего признали виновным в мошеннических действиях и приговорили к двум годам колонии. В 2013-м мужчина вышел на свободу и взял фамилию Резник.

До начала 2010-х Владимир Орешников был успешным адвокатом и принимал участие в телепередачах. Зрители помнят мужчину в качестве соведущего программы «Суд идет», которую показывали на канале «Россия». Как сообщает «Росбалт», у Владимира двойное гражданство – России и Израиля. Поэтому он проводил много времени за рубежом. По данным журналистов, при перемещениях Орешников использовал разные документы, удостоверяющие личность.

ФОТО: Кадр из видео

Напомним, что в октябре 2011 года Резника задержали сотрудники ФСБ. Тогда «клиентом» мужчины был бизнесмен Сергей Слободяник. По его словам, бывший телеведущий запросил у него сумму в размере 20 миллионов рублей. Владимир сказал фигуранту уголовного дела о незаконной банковской деятельности, что поможет ему остаться в статусе свидетеля. Несмотря на то, что Слободяник выполнил условие Резника, вскоре ему выдвинули обвинения. Тогда звезда ТВ запросил у предпринимателя дополнительные 500 тысяч рублей, чтобы его признали невменяемым во время экспертизы. В результате Слободяник обратился с заявлением в Следственный комитет, после чего на Резника вышли сотрудники правоохранительных органов.

Слушания по делу Владимира проходили в Тверском суде. Выяснилось, что у Резника был поддельный диплом о юридическом образовании, поэтому его лишили членства в адвокатской палате. Экс-телеведущего признали виновным в мошеннических действиях и приговорили к двум годам колонии. В 2013-м мужчина вышел на свободу и взял фамилию Резник.