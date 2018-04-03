Три типичных привычки современных людей угрожают жизни

О том, какие привычки, свойственные огромному числу современных людей, угрожают их жизни, пишет Medikforum. В частности, наиболее вредным в этом списке фактором специалисты считают злоупотребление алкоголем.

Эксперты отмечают, что употребление алкоголя в наши дни является типичной бытовой чертой – к нему, как правило, прибегают для избавления от скопившегося за день стресса. Помогает закрепить эту привычку регулярное появление в СМИ информации об обнаружении полезных свойств спиртного, в частности, красного вина как источника антиоксиданта ресвератрола.

Но специалисты подчеркивают: употребление вина дает оздоровительный эффект при условии, что его пьют крайне умеренно – всего лишь на уровне 32 миллиграммов в день. В таком случае есть вероятность того, что красное вино помогает уменьшить риск развития диабета, атеросклероза и болезней сердечно-сосудистой системы. Но кто может похвастать тем, что употребляет вино столь дозированно?

Другая распространенная черта современного быта – ежедневный прием душа. Эта привычка по мнению многих ученых совершенно не приносит пользы здоровью. Наоборот, способствует излишней нагрузке на иммунитет.

Дело в том, что интенсивное мытье (прежде всего, с моющими средствами, содержащими ПАВ-компоненты) уничтожает невидимый глазу естественный бактериальный слой кожи, выполняющий функцию защиты. Организм может его восстановить, но для этого требует время.

Постоянное смывание с кожи защитного барьера делает человека склонным к частому инфицированию, констатируют врачи. Такое мытье заставляет организм тратить ресурсы на восстановление бактериального барьера на коже, что ослабляет его способность сопротивляться вирусам и патогенам из внешней среды.

Еще одна привычка – постоянное нахождение в обстановке с громкими и резкими звуками. Поездки в автомобиле и в общественном транспорте, строительные и ремонтные работы, музыка в наушниках плееров – все это в избытке присутствует в жизни жителей городов.

Ученые подчеркивают, постоянный шум провоцирует выработку ряда гормонов, которые негативно влияют на эмоциональный фон и нервную систему, в том числе головной мозг. Бессонница, раздражительность и даже сердечный приступ являются, по словам специалистов, характерным следствием того, что человек подвергается воздействию шума. Эксперты посоветовали проводить по 15 минут в день в полной тишине и в максимально расслабленном положении тела.