Как элегантна! Кейт Миддлтон накануне родов посетила пасхальную службу

В апреле у Кейт Миддлтон и принца Уильяма родится третий ребенок. Пол малыша, впрочем, как и точная дата его появления на свет, не разглашается.

В последнее время будущая многодетная мать то и дело появлялась на различных мероприятиях. Судя по цветущему виду Кейт, чувствует она себя великолепно. За несколько недель до важного события Миддлтон приняла решение уйти в декрет.

22 марта Кейт и Уильям встретились в Лондоне с участниками Игр Содружества, которые пройдут в Бирмингеме в 2022 году. Западные СМИ сообщили, что это был последний выход герцогини Кембриджской в свет перед родами.

Тем не менее в день католической Пасхи будущая мама появилась на праздничной службе в часовне святого Георгия. Выглядела Кэтрин превосходно и, как видно по снимкам, вовсю шутила и много смеялась. На ней было темное пальто, коричневая шляпка и жемчужные брошь и серьги. Что ж, похоже, теперь мы действительно увидим герцогиню Кембриджскую лишь в день выписки из клиники.