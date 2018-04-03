Гороскоп на вторник, 3 апреля: узнайте, каким будет сегодняшний день для вас

День позитивный и вполне удачный, хотя и не позволяющий легко достичь всех поставленных целей. К решению любых проблем стоит подходить творчески; велика вероятность, что обычные действия и традиционные методы будут иметь неожиданные последствия, пишет Dvorec.
Овен
Влияние позитивных тенденций сосредоточено на личной сфере, и с точки зрения романтических отношений этот день обещает быть необыкновенно приятным. В отношениях стабильных пар произойдут значительные перемены к лучшему. Велика вероятность новых знакомств, чувства будут сильными и неподдельными, вы сможете на собственном опыте убедиться в том, что любовь с первого взгляда – не выдумка сентиментальных особ. Приятным обещает быть и общение с родственниками; члены семьи не поскупятся на слова одобрения и поддержки.
На работе ситуация складывается благоприятная, но не обещающая легких побед. Не стоит бросаться на все существующие амбразуры, проявляя чудеса трудового энтузиазма. Люди, ожидающие от вас подвигов, скорее всего, просто ищут человека, который выполнит их обязанности.
Телец
Удачный и богатый событиями день. Ваша задача – не переутомляться и беречь себя; жизненный потенциал снижен, и высокие нагрузки могут стать причиной серьезного недомогания. От активного участия в светской жизни и разнообразных развлечениях стоит отказаться, отдав предпочтение общению с близкими людьми и любимым человеком. Последний, кстати, наверняка воспользуется возможностью вас порадовать и преподнести приятный сюрприз.
В работе можно добиться определенных успехов, однако важно не пренебрегать выполнением повседневных обязанностей ради достижения высокой, но сомнительной цели. Возможны значительные денежные поступления, высока вероятность удачных покупок. Поездки принесут много радости и запомнятся надолго.
Близнецы
Соблюдайте осторожность – сложных ситуаций будет немало, и вряд ли вы сможете найти наилучший выход из них, если будете действовать под влиянием эмоций. Не исключены серьезные проблемы в отношениях с окружающими. На любые замечания в свой адрес вы реагируете крайне болезненно, что создает благодатную почву для серьезных конфликтов и обид. Прислушайтесь к советам старших родственников: их жизненный опыт будет вам очень полезен.
Нежелательны долгие поездки, а также любые утомительные занятия. Однообразная работа окажет угнетающее воздействие. Отличный способ избавиться от дурного настроения – смена имиджа. Результаты вас наверняка порадуют. Стоит также пополнить свой гардероб: новые вещички будут очень кстати.
Рак
Благоприятный день. Удача на вашей стороне, можно действовать решительно и быстро, добиваясь поставленных целей и находя новых союзников. Появляется возможность овладеть полезными навыками, реализовать свой профессиональный и творческий потенциал, а также сменить надоевшие вам за последнее время обязанности на новые и интересные. Круг интересов стремительно расширяется, и даже в совершенно новых для себя областях вы быстро достигаете выдающихся успехов.
Очень удачным будет этот день для тех, кому предстоят встречи с родственниками, какие-то семейные мероприятия или домашние дела. Ваша забота о благе близких людей не останется незамеченной. Романтические отношения почти не подвержены переменам, но вы сможете открыть для себя их новые, радующие глаз грани.
Лев
Обратите особое внимание на свои отношения с любимым человеком: могут возникнуть серьезные проблемы, решение которых потребует от вас и упорства, и творческого подхода, и подлинного гуманизма. Это не самый лучший день для начала романа – вы склонны выдавать желаемое за действительное, создавая таким образом благотворную почву для будущих серьезных проблем. Впечатление от давно запланированной поездки могут испортить мелкие, но многочисленные недоразумения.
Можно достичь заметных успехов в работе, справиться с задачами, которые долгое время казались неразрешимыми вашим коллегам и деловым партнерам. Не стоит настаивать на встречах с влиятельными людьми или представителями государственных организаций: день для таких контактов не самый благоприятный.
Дева
Ваша сила – в умении находить общий язык с совершенно разными людьми. Наступил замечательный день для того, чтобы поделиться с кем-то наиболее обременительными обязанностями, доверить помощникам дела, которые не вызывают у вас интереса, и позволить близким людям решение тех проблем, с которыми они в состоянии справиться самостоятельно. Вы же имеете все шансы преуспеть в действительно важной для вас сфере, однако для этого придется сосредоточиться и не обращать внимания на мелочи.
Финансовая ситуация довольно сложна, однако разумной экономии будет вполне достаточно для того, чтобы спасти положение. Не отказывайте себе в удовольствии провести время со старыми друзьями или просто людьми, разделяющими ваши увлечения и интересы. Полезен активный отдых.
Весы
На вашей улице праздник, но далеко не все готовы искренне радоваться этому приятному факту. Сегодня вы сможете понять, кто действительно является вашим союзником, а кто лишь притворяется таковым. Появляется возможность добиться значительных профессиональных успехов, заключить выгодные сделки, сулящие скорое улучшение финансового положения. Внимательными следует быть тем, кто запланировал на этот день командировки или встречи с иностранными партнерами – возможны непредвиденные трудности.
У вас наверняка появится повод устроить семейное торжество или собрать друзей на веселую вечеринку. Звезды не имеют ничего против вашего активного участия в светской жизни и обещают массу интересных знакомств, возможностей для кокетства и флирта.
Скорпион
Улучшить состояние своих профессиональных дел вы сможете благодаря полезным знакомствам и личному обаянию. Жизненный опыт и деловые качества в данной ситуации, увы, бесполезны – ваши конкуренты готовы воспользоваться нечестными методами борьбы, вы же вряд ли сочтете такую тактику достойной. Возможны проблемы финансового характера, их усугублению способствуют растущие потребности членов семьи.
Легко даются профессиональные и личные контакты, не придется прилагать немыслимые усилия, чтобы найти общий язык с новыми знакомыми. В романтических отношениях важно уважение к традициям – это не самый подходящий момент для инноваций и разного рода психологических экспериментов. Жизненный тонус высок, обаяние неотразимо. На любой вечеринке вы будете в центре внимания.
Стрелец
Благоприятный день для любого общения, проведения переговоров и встреч, задушевных бесед с друзьями и романтических признаний. Вы не только умеете ладить с людьми, но и с искренним уважением относитесь к их интересам и желаниям – есть ли лучший способ расположить к себе новых знакомых? Руководство поддержит ваши начинания, а деловые партнеры наверняка пойдут навстречу, даже если ваши идеи покажутся им сомнительными.
Денежные поступления незначительны, но в ваших силах правильно распорядиться имеющимися средствами, избежав напрасных расходов. Будьте осторожны в поездках – стремление к перемене мест может иметь на самые приятные последствия. Не стоит также слишком увлекаться участием в светских мероприятиях: это может обернуться недомоганиями.
Козерог
Сфера семейных отношений находится под влиянием негативных тенденций, и именно на нее вам следует обратить особое внимание. Разногласия с родственниками лишь кажутся малозначительными, на самом же деле речь идет о принципиально важных вопросах. Поэтому не убегайте от проблем, а ищите пути их решения – если ситуация выйдет из-под контроля, трудностей будет немало.
Для работы день весьма хорош. События развиваются в соответствии с вашими ожиданиями, поэтому можно спокойно воплощать в жизнь свои планы, не опасаясь неприятных сюрпризов. Встречи с деловыми партнерами принесут ожидаемые плоды, а вот на безусловную поддержку руководства рассчитывать не приходится. Будьте готовы отстаивать свою точку зрения в острых дискуссиях, сохраняя спокойствие и хладнокровие.
Водолей
День неоднозначный. Серьезных поводов для жалоб нет, но и на подарки судьба вряд ли расщедрится. Тем, кто хочет добиться успеха, придется потрудиться на славу. Однако ваши старания и усилия не останутся незамеченными, а проявленные деловые качества будут по достоинству оценены руководством. Финансовые поступления невелики, но своевременны; не торопитесь тратить деньги, удовлетворяя мимолетные желания.
Не стоит посещать многолюдные мероприятия, затягивающиеся допоздна вечеринки. Чрезмерное увлечение светской жизнью может не лучшим образом сказаться на ваших отношениях с близкими людьми, стать причиной конфликтов – не острых, но долгосрочных. Не нарушайте обещаний, данных любимому человеку: сегодня вам это вряд ли простят.
Рыбы
Приятный день, вполне гармоничный и полный интересных событий. Очень остра ваша интуиция – это окажется весьма полезно и с профессиональной, и с личной точки зрения. Высокий творческий потенциал позволяет вдохновенно решать любые рабочие проблемы, и нет ничего удивительного в том, что порой окружающие будут смотреть на вас с неподдельным восхищением. Очень удачен день для покупок и любых сделок, инвестиции обещают принести серьезную прибыль.
Общительность, дружелюбие и обаяние, свойственные представителям данного знака, выражены сегодня особенно ярко. Есть шанс прекрасно провести время на вечеринках и других многолюдных мероприятиях, завязать интересные знакомства. Влюбленные вряд ли столкнутся с трудностями, да и семейным отношениям ничто не угрожает.