Гороскоп на вторник, 3 апреля: узнайте, каким будет сегодняшний день для вас

Овен

Влияние позитивных тенденций сосредоточено на личной сфере, и с точки зрения романтических отношений этот день обещает быть необыкновенно приятным. В отношениях стабильных пар произойдут значительные перемены к лучшему. Велика вероятность новых знакомств, чувства будут сильными и неподдельными, вы сможете на собственном опыте убедиться в том, что любовь с первого взгляда – не выдумка сентиментальных особ. Приятным обещает быть и общение с родственниками; члены семьи не поскупятся на слова одобрения и поддержки.

На работе ситуация складывается благоприятная, но не обещающая легких побед. Не стоит бросаться на все существующие амбразуры, проявляя чудеса трудового энтузиазма. Люди, ожидающие от вас подвигов, скорее всего, просто ищут человека, который выполнит их обязанности.

Телец

Удачный и богатый событиями день. Ваша задача – не переутомляться и беречь себя; жизненный потенциал снижен, и высокие нагрузки могут стать причиной серьезного недомогания. От активного участия в светской жизни и разнообразных развлечениях стоит отказаться, отдав предпочтение общению с близкими людьми и любимым человеком. Последний, кстати, наверняка воспользуется возможностью вас порадовать и преподнести приятный сюрприз.

В работе можно добиться определенных успехов, однако важно не пренебрегать выполнением повседневных обязанностей ради достижения высокой, но сомнительной цели. Возможны значительные денежные поступления, высока вероятность удачных покупок. Поездки принесут много радости и запомнятся надолго.

Близнецы

Соблюдайте осторожность – сложных ситуаций будет немало, и вряд ли вы сможете найти наилучший выход из них, если будете действовать под влиянием эмоций. Не исключены серьезные проблемы в отношениях с окружающими. На любые замечания в свой адрес вы реагируете крайне болезненно, что создает благодатную почву для серьезных конфликтов и обид. Прислушайтесь к советам старших родственников: их жизненный опыт будет вам очень полезен.

Нежелательны долгие поездки, а также любые утомительные занятия. Однообразная работа окажет угнетающее воздействие. Отличный способ избавиться от дурного настроения – смена имиджа. Результаты вас наверняка порадуют. Стоит также пополнить свой гардероб: новые вещички будут очень кстати.

Рак

Благоприятный день. Удача на вашей стороне, можно действовать решительно и быстро, добиваясь поставленных целей и находя новых союзников. Появляется возможность овладеть полезными навыками, реализовать свой профессиональный и творческий потенциал, а также сменить надоевшие вам за последнее время обязанности на новые и интересные. Круг интересов стремительно расширяется, и даже в совершенно новых для себя областях вы быстро достигаете выдающихся успехов.

Очень удачным будет этот день для тех, кому предстоят встречи с родственниками, какие-то семейные мероприятия или домашние дела. Ваша забота о благе близких людей не останется незамеченной. Романтические отношения почти не подвержены переменам, но вы сможете открыть для себя их новые, радующие глаз грани.

Лев