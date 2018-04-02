понедельник, 2 апреля 2018 г.
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Точная нумерология: что вас ждет в будущем на основании вашей даты рождения

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Экстрасенс. Снимок иллюстративный

ФОТО: Scanpix

Нумерология - это наука, предсказывающая будущее человека, используя одни лишь цифры. Например, ваша дата рождения может помочь определить, в каком возрасте вы добьетесь успеха, а также расскажет о других моментах, ожидающих вас в жизни.

Будущее по дате рождения

Итак, всё, что вам нужно сделать, это сложить цифры, присутствующие в вашем дне рождения. Если это двузначное число, сведите его к однозначному. К примеру, если вы родились 12 числа, сложите 1 и 2, у вас получится число 3. Это и есть ваш номер, который нужно смотреть ниже, пишет Esotericblog.ru.

НОМЕР 1:

Это число означает большие изменения и новые возможности. Те, кто родился в этот день, обычно имеют высокую энергию и являются чрезвычайно творческими личностями. Тем не менее, убедитесь в том, что вы не ленитесь и идете к поставленным целям, в своих жизненных целях, избегайте промедления.

Счастливый возраст:

Тех, кто родился 1 числа, ожидает успех на 22-м году жизни. Конечно, в последующие годы этот успех будет только расти, но это именно тот год, когда все начинает идти в гору и стабилизироваться.

НОМЕР 2:

Люди, рожденные в эти даты, всегда смотрят на стабилизацию и консолидацию того, что у них уже есть. Они обычно начинают медленно, и именно по этой причине легко расстраиваются, когда что-то не идет по намеченному плану.

Счастливый возраст:

Те, кто родился в этот день, будут делать все возможное на рубеже 24-го года своей жизни. Это именно тот возраст, когда они будут наполнены уверенностью, и все их мечты, устремления и желания начнут реализовываться.

НОМЕР 3:

Люди с номером 3 представляют собой социализацию, самовыражение, общение и творчество. Они являются отличными учениками в жизни и не останавливаются ни перед чем, пока не достигнут своих целей.

Они высоко мотивированы и настроены на результат. Как правило, это очень страстные, легко загорающиеся личности.

Счастливый возраст:

Тех, кто родился под номером 3, успех ожидает на 32-й год жизни - многие думают, что у них немного запоздалое развитие, на самом деле, они начинают себя вести правильно гораздо раньше, но достигают вершины своего успеха именно в этом возрасте.

НОМЕР 4:

Число 4 - это организованное, точное и креативное число. Эти люди живут по определенным правилам и придерживаются точного распорядка. Именно благодаря этому, они добиваются успеха. Они уверенные, точные и пунктуальные люди.

Счастливый возраст:

Эти люди также могут быть названы немного запоздалыми в достижении каких-либо высот, так как они достигают вершины успеха к 32 и / или 42 годам.

В основном они преуспевают во всех видах бизнеса и являются хорошими администраторами.

НОМЕР 5:

Это число означает приключения, прогресс, движение и изменения. Такие люди ненавидят монотонность и жаждут поспешности в их жизни. Они любят выходить за рамки, не следуют установленным правилам и делают исключительно то, что нравится их сердцу.

Счастливый возраст:

Как правило, эти люди достигают наивысшего уровня успеха в возрасте 32 лет. Они могут построить отличную карьеру, став учителем, танцором, журналистом, а также преуспеть во многих других сферах.

Они очень трудолюбивые натуры, которые после одного успеха добиваются другого успеха.

НОМЕР 6:

Число шесть означает любовь во всех ее формах - любовь к карьере, семье, целям и амбициям - такие люди обладают удивительной способностью гармонично сбалансировать и сочетать все аспекты своей жизни.

Счастливый возраст:

Эти люди достигают успехов в жизни довольно рано, вершина их успеха приходится на возраст 25 лет. Они чрезвычайно творческие души, которые за короткий промежуток времени поднимаются на большие высоты.

НОМЕР 7:

Число 7 является самым духовным из всех чисел, и такие люди принимают жизнь такой, как она к ним приходит, - они никуда не торопятся и являются спокойными по своей натуре.

Счастливый возраст:

Из-за того, что они обладают чересчур спокойным и даже инертным характером, такие люди по-настоящему раскрываются только к середине жизни и достигают успеха только после 38 и 44 лет.

Финансовый успех может наступить даже немного позже, однако, они, как правило, счастливы и без денег, не являясь богатыми людьми.

НОМЕР 8:

Люди, рожденные под номером 8, амбициозны, ориентированы на карьеру и являются очень жадными на успех. Они обычно преуспевают в том, что выбирают в жизни, и всегда рвутся вперёд. Это, как правило, трудолюбивые люди, которые готовы работать, чтобы чего-то добиться.

Счастливый возраст:

Такие люди достигают вершины успеха в возрасте 36 и 42 лет, но они неплохо преуспевают и до этого возраста.

Когда они достигают указанного возраста, они уже находятся на определенном высоком уровне.

НОМЕР 9:

Это число означает трансформацию и искрометность мыслей - такие люди, как правило, прекрасны изнутри и снаружи. Они любят свои семьи и всегда будут защищать близких.

Счастливый возраст

Они достигают успеха в довольно зрелом возрасте -28 лет. К этому возрасту они видели уже довольно много, и когда им исполняется 30 лет, становятся только мудрее и опытнее, это отличает их от других чисел.

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