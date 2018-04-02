11 дней после тяжелой аварии: состояние эстонской телеведущей не улучшилось, родственников не пускают

Продюсер передачи Кристи Нилов сегодня написала в соцсети сообщение для всех, кто переживает за попавшую в аварию и находящуюся в больнице телеведущую: «Я бы так хотела поделиться хорошими новостями, но у меня их нет, плохих тоже нет. Я прошу прощения у всех тысяч людей, кому не в состоянии ответить лично».

Специалист по связям с общественностью клиники Тартуского университета Хелен Каю сказала порталу Elu24, что из-за сезона гриппа клиника сейчас находится на карантине и близких к больным из-за этого по-прежнему не пускают.

Это означает также, что близкие до сих пор не смогли навестить находящуюся в отделении интенсивной терапии телеведущую. По словам пресс-секретаря клиники, это в интересах самих пациентов.