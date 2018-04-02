Галерея: модель Playboy занялась спортом в абсурдном наряде Глазам не верим!
2 апреля 2018 г., 14:05
С приходом тепла парки становятся все более любимы среди спортсменов. Модель Playboy Карла Хау выбрала для занятий спортом крупнейший парк Лондона — Гайд-парк.
Правда, 27-летняя модель не стала надевать банальный спортивный костюм, она выбрала белую юбку и белый топик, едва прикрыващий ее грудь. В таком виде девушка отправилась на пробежку.
Красотка часто появляется в бульварной прессе. В начале года сообщалось, что она — новая подружка репера Tyga. Ранее тот встречался с Кайли Дженнер, сестрой Ким Кардашян, родившей в феврале этого года дочь. Дженнер сейчас связывают отношения с другим репером — Travis Scott.