Галерея: модель Playboy занялась спортом в абсурдном наряде

Правда, 27-летняя модель не стала надевать банальный спортивный костюм, она выбрала белую юбку и белый топик, едва прикрыващий ее грудь. В таком виде девушка отправилась на пробежку.

Красотка часто появляется в бульварной прессе. В начале года сообщалось, что она — новая подружка репера Tyga. Ранее тот встречался с Кайли Дженнер, сестрой Ким Кардашян, родившей в феврале этого года дочь. Дженнер сейчас связывают отношения с другим репером — Travis Scott.