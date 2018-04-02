понедельник, 2 апреля 2018 г.
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  • Галерея: модель Playboy занялась спортом в абсурдном наряде

Галерея: модель Playboy занялась спортом в абсурдном наряде Глазам не верим!

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С приходом тепла парки становятся все более любимы среди спортсменов. Модель Playboy Карла Хау выбрала для занятий спортом крупнейший парк Лондона — Гайд-парк.

Правда, 27-летняя модель не стала надевать банальный спортивный костюм, она выбрала белую юбку и белый топик, едва прикрыващий ее грудь. В таком виде девушка отправилась на пробежку.

Красотка часто появляется в бульварной прессе. В начале года сообщалось, что она — новая подружка репера Tyga. Ранее тот встречался с Кайли Дженнер, сестрой Ким Кардашян, родившей в феврале этого года дочь. Дженнер сейчас связывают отношения с другим репером — Travis Scott.

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