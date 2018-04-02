ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

В своем Instagram модель и актриса из Канады Коко Бодель опукбликовала довольно необычное видео, которое сразу же стало настоящим хитом в Сети.

Впрочем, на это нужно взглянуть своими глазами: 

 

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