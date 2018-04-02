Анастасия Волочкова рассказала о будущем ребенке

Журналисты поинтересовались у Анастасии Волочковой, хотела ли бы она еще детей. Балерина призналась, что очень хочет еще одного ребенка и могла бы даже взять кого-то из детского дома, но понимает, что это огромная ответственность. Пока ее дочка Ариадна еще очень маленькая и требует много внимания и любви, пишет 7d.org.