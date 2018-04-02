понедельник, 2 апреля 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
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Анастасия Волочкова рассказала о будущем ребенке

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Анастасия Волочкова

ФОТО: Scanpix

Сейчас у скандально известной балерины Анастасии Волочковой подрастает 12-летняя дочь Ариадна. 

Недавно артистка задумалась о пополнении в семействе.

Журналисты поинтересовались у Анастасии Волочковой, хотела ли бы она еще детей. Балерина призналась, что очень хочет еще одного ребенка и могла бы даже взять кого-то из детского дома, но понимает, что это огромная ответственность. Пока ее дочка Ариадна еще очень маленькая и требует много внимания и любви, пишет 7d.org.

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