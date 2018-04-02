понедельник, 2 апреля 2018 г.
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  • Галерея: 30-летняя Рианна беременна от арабского миллиардера

Галерея: 30-летняя Рианна беременна от арабского миллиардера

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Поклонники обсуждают в Сети заметно округлившиеся формы певицы Рианны.

Если ранее поклонники Рианны отмечали, что она заметно набрала вес, то после последних снимков вопросов не осталось – певица находится в интересном положении. Стоит отметить, что официального комментария поп-звезда журналистам не дает.

Западные СМИ сообщают, что отец ребенка – арабский миллиардер Хассан Джамиль, который также никак не комментирует распространившиеся новости.

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