Галерея: 30-летняя Рианна беременна от арабского миллиардера
2 апреля 2018 г., 9:35
Поклонники обсуждают в Сети заметно округлившиеся формы певицы Рианны.
Если ранее поклонники Рианны отмечали, что она заметно набрала вес, то после последних снимков вопросов не осталось – певица находится в интересном положении. Стоит отметить, что официального комментария поп-звезда журналистам не дает.
Западные СМИ сообщают, что отец ребенка – арабский миллиардер Хассан Джамиль, который также никак не комментирует распространившиеся новости.