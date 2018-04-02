Узнайте, что приготовил понедельник: гороскоп на 2 апреля

Удачный день, благоприятный и интересный. Высокий жизненный потенциал позволяет достигать своих целей даже в тех редких случаях, когда это сопряжено с нешуточными проблемами, проявлять целеустремленность и упорство, демонстрировать профессионализм и деловые качества. Звезды помогут найти единомышленников, людей, которые охотно поддержат вас в реализации новых идей, не отступят перед трудностями.
Овен
Овны потратят немало сил и времени на преодоление трудностей, которые сами же и создали. Что ж, это весьма полезный опыт, который поможет не совершать ошибок в будущем и просто стать мудрее. Ваши действия не всегда оправданны, однако все же лучше полагаться на собственную интуицию, чем следовать советам людей, чьи намерения и интересы для вас не очевидны. Старайтесь тратить деньги разумно, существует опасность оказаться на мели.
Родственники могут скептически отнестись к вашим новым идеям, оценить критически то, что вы склонны считать своими важными достижениями. Будьте терпеливы – не всегда признание, даже в собственной семье, приходит сразу. Вам полезен активный отдых; стоит также посетить концерт классической музыки, если представится такая возможность.
Телец
Влияние позитивных тенденций очень сильно, и вы непременно оцените это, если не станете тратить все свои силы на то, чтобы плыть против течения. Положитесь на судьбу – она готова преподнести вам немало приятных подарков, нужно лишь благосклонно принять их. Профессиональные отношения наладятся, новые деловые партнеры высоко оценят ваши знания и опыт. В решении финансовых вопросов охотно помогут родственники, они же тактично удержат вас от напрасных расходов.
Высока вероятность новых знакомств и романтических увлечений, вы производите чрезвычайно благоприятное впечатление на представителей противоположного пола и вызываете у них неподдельный интерес. Улучшатся отношения стабильных пар, достичь взаимопонимания смогут даже те, кто в последнее время часто ссорился.
Близнецы
День непростой, но оставляющий шанс достичь успеха. Ваша основная задача – действовать последовательно и не менять своих целей и приоритетов. Сейчас не самое подходящее время для творческих поисков и душевных метаний, лучше сосредоточиться на решении практических задач и преуспеть в этом. Командировки и деловые поездки будут не только результативными, но и приятными, да и у тех, кто не отправляется в далекие края, будет достаточно поводов гордиться собой.
Старайтесь относиться спокойно к замечаниям родственников: критики в ваш адрес прозвучит немало, но и в ней вы наверняка найдете элемент неподдельного сочувствия и поддержки. Любимый человек готов на многое ради вас, однако требовать слишком больших жертв все же не стоит – на пользу отношениям это вряд ли пойдет.
Рак
Очень высок жизненный потенциал, и нет ни одной цели, которой вы сегодня не могли бы достичь. Возможно появление новых интересов, профессиональных обязанностей и увлечений; ваш кругозор стремительно расширяется, уроки судьбы вы усваиваете с завидной легкостью. Финансовое положение улучшится, не исключены дорогие подарки и разнообразные награды за прежние достижения.
День прекрасно подходит для отдыха. Вы можете выбрать любое занятие, которое вам действительно по душе – звезды сделают все возможное, чтобы времяпрепровождение оказалось приятным. Надежность семейных и романтических отношений не подвергается сомнению; есть шанс достичь взаимопонимания, вместе решить важные для всех вопросы и обрести подлинную уверенность в завтрашнем дне.
Лев
У вас будет немало поводов похвастаться своими достижениями и победами, однако аудиторию следует выбирать благодарную – нет никакой необходимости дразнить недоброжелателей. Решение юридических вопросов может оказаться делом неожиданно сложным и долгим, но и здесь вы сможете выбрать верную линию поведения и справиться с ситуацией наилучшим образом. Не исключено финансовые трудности, однако это не помешает вам осуществить все свои желания.
Прекрасный день для общения с родственниками, укрепления семейных отношений, дел, объединяющих домочадцев. Он также отлично подходит для совместных поездок и активного отдыха на природе. Любимый человек может себе позволить несколько не слишком приятных замечаний, в которых вам будет трудно отыскать здравое зерно.
Дева
День незаурядных успехов и важных побед. В вашей жизни происходят заметные перемены к лучшему, появляется возможность выбрать верную линию поведения, которая еще долгое время будет актуальной. Новые союзники придут на помощь в трудный момент, и их поддержка окажется поистине бесценной. Любые отношения, начавшиеся в этот день, будут длительными и серьезными, вы же с каждым днем будете ценить их все выше. Финансовая ситуация стабильна, возможны небольшие денежные поступления.
День подходит для поездок, особенно если отправиться в путь вас заставляют семейные дела. Жизненный потенциал высок, и никакая работа не покажется утомительной. У вас будет возможность прийти на помощь близким, избавить их от многих проблем.
Весы
Правильная организация труда – необходимое условие успехов в работе. Крайне нежелательно проявлять легкомыслие, откладывать дела или доверять защиту своих интересов малознакомым людям. Старайтесь действовать в соответствии с ранее составленным планом, не отказываясь от избранной линии поведения. В коммерческих делах нужна умеренность; именно благодаря ей вы сможете избежать расходов и сделок, о которых позже пришлось бы пожалеть.
Вероятны проблемы в личной жизни, основная причина трудностей в том, что вы не можете уделить любимому человеку достаточно времени и внимания. Сгладить противоречия поможет совместная поездка. А вот от участия в светских мероприятиях лучше отказаться: излишняя активность в данной области может нанести ущерб вашему здоровью.
Скорпион
Противоречивый и беспокойный день. Трудностей на вашем пути возникнет немало, но все они будут преодолены благодаря помощи новых союзников – чрезвычайно надежных и достойных людей, с которыми приятно иметь дело. Жизненный потенциал очень высок, вы не будете страдать от недостатка энергии, интересных идей или уверенности в себе. В поездках возможны значительные расходы, которые не всегда будут оправданными.
Поддержка членов семьи позволит вам сравнительно быстро справиться с домашними и личными проблемами, выбрать правильную линию поведения, преодолеть трудности в общении. Не пытайтесь внести значительные перемены в романтические отношения: велика вероятность, что события будут развиваться совсем не так, как вы ожидаете.
Стрелец
Несмотря на некоторые трудности и сложности, день пройдет удачно. Ваш творческий и деловой потенциал весьма велик, и сегодня возможность реализовать его в полной мере непременно представится. Появляются новые союзники, поддержка которых будет весьма кстати. Не заставят себя ждать и удачные идеи, работать над реализацией которых вы будете вместе с очень приятными и интересными людьми. Возможны удачные сделки и покупки.
Это подходящий день для семейных праздников, а также любого неформального общения. Необходимость провести много времени на людях вас не пугает, а незаурядное личное обаяние поможет привлечь представителей противоположного пола. Отношения стабильных пар наладятся благодаря своевременным взаимным уступкам.
Козерог
День неоднозначный, вероятность достижения значительных успехов невелика. Настроение меняется часто, рассудительностью, спокойствием и самообладанием вы сегодня определенно не можете похвастаться. Избегайте поспешных решений: сейчас вы подвержены внешним влияниям и рискуете совершить поступки, о которых позже придется пожалеть. Вероятно появление новых профессиональных целей, а также партнеров, которые несколько позже помогут в их достижении.
Старайтесь не проявлять излишней требовательности по отношению к любимому человеку. Ваши отношения входят в непростую фазу, когда терпение и снисходительность друг к другу становятся совершенно необходимыми. Накопленный жизненный опыт позволит избежать серьезных ошибок.
Водолей
День очень удачный, но вы даже самое благоприятное стечение обстоятельств склонны видеть в мрачном свете. А потому наиболее актуальной задачей является улучшение собственного настроения. Постарайтесь не упустить возможность совершить приятную прогулку, побывать в театре или на концерте, просто хорошо провести время в приятной компании. Новые знакомства будут интересными и многообещающими, возможно появление деловых партнеров, сотрудничество с которыми будет способствовать вашему профессиональному росту.
Решительность и целеустремленность – залог профессиональных успехов и быстрого решения любых стоящих перед вами проблем. Вероятно заключение выгодных сделок, начало многообещающего сотрудничества с иностранными партнерами.
Рыбы
Жизненный потенциал очень высок, но на деловой активности, увы, это никак не сказывается. Вместо того, чтобы сосредоточиться на решении профессиональных проблем, вы пытаетесь убежать от них – а это отнюдь не всегда возможно. Опирайтесь на проверенных союзников и не ждите помощи от людей, которые уже не раз проявляли легкомыслие и безответственность. Решение финансовых вопросов станет возможным благодаря вашей изобретательности.
Отношения с близкими стабильны и приятны, можно не опасаться неприятных сюрпризов и серьезных проблем. Интуиция подскажет вам, как следует вести себя в сложных ситуациях; нежелательно ориентироваться на пример знакомых, слепо следовать советом родственников или друзей.