Бузова станет героиней женской версии шоу «Холостяк»

Как отмечается, съёмки пройдут летом в одном из романтичных уголков Европы, а в ближайшее время ТНТ объявит кастинг. Пока информацию о новом шоу телеканал держит в секрете.

Отметим, что Ольга станет первой девушкой, которая будет искать возлюбленного через "женскую версию" нашумевшего "Холостяка". Напомним, во время проекта на героя шоу претендует сразу несколько участников. Главная цель — обаять, влюбить в себя и пройти в следующий тур. Главный "приз" проекта — рука и сердце богатого и знаменитого холостяка.

Напомним, футболист Дмитрий Тарасов и Бузова оформили развод в конце декабря 2016 года. Вскоре после этого футболист закрутил роман с 22-летней моделью Анастасией Костенко. В итоге влюбленные поженились.