Бузова станет героиней женской версии шоу «Холостяк»

Ольга Бузова станет героиней женской версии "Холостяка", сообщает Лайф со ссылкой на телеграм-канал Super. Новый проект запускают на телеканале ТНТ.
Как отмечается, съёмки пройдут летом в одном из романтичных уголков Европы, а в ближайшее время ТНТ объявит кастинг. Пока информацию о новом шоу телеканал держит в секрете.
Отметим, что Ольга станет первой девушкой, которая будет искать возлюбленного через "женскую версию" нашумевшего "Холостяка". Напомним, во время проекта на героя шоу претендует сразу несколько участников. Главная цель — обаять, влюбить в себя и пройти в следующий тур. Главный "приз" проекта — рука и сердце богатого и знаменитого холостяка.
Напомним, футболист Дмитрий Тарасов и Бузова оформили развод в конце декабря 2016 года. Вскоре после этого футболист закрутил роман с 22-летней моделью Анастасией Костенко. В итоге влюбленные поженились.
В это время о романах певицы ходило множество слухов: в список её партнёров и поклонников записывали в том числе юмориста Тимура Батрутдинова и участника "Дома-2" Романа Гриценко. Однако о серьёзных отношениях исполнительницы и свадебных планах сообщено так и не было.