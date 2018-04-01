Маликов назвал сына необычным именем
1 апреля 2018 г., 12:50
Елена и Дмитрий Маликовы долго не могли определиться, как назвать малыша. В итоге супруги выбрали очень красивое и редкое имя.
Как написано в свидетельстве о рождении малыша, которое оказалось в распоряжении журнала Tatler, сына певца назвали Марк. Елена Маликова пояснила журналистам столь необычный выбор.
"Почему Марк? Имя интернациональное, сильное, мужское. И малыш родился к дате, когда православные чтут святого Марка", – отметила жена музыканта.
Информация о том, что у Дмитрия Маликова родился второй ребенок, появилась 24 января. Сына популярному артисту и его жене Елене подарила суррогатная мать. Малыш появился на свет в Санкт-Петербурге.