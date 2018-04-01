воскресенье, 1 апреля 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Cмотри
  • Киевлянка каждые выходные купается в Днепре голышом, чтобы сохранить молодость

Киевлянка каждые выходные купается в Днепре голышом, чтобы сохранить молодость 18+

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

32-летняя жительница Киева Инна Владимирская уже девять лет каждые выходные приезжает на реку Днепр, чтобы окунуться в ледяную воду, а потом побегать по снегу голышом, рассказывает The Sun.

Каждые выходные Инна Владимирская приезжает на Днепр вместе со своим мужем и окунается в ледяную воду. По словам киевлянки, она соблюдает этот ритуал на протяжении уже девяти лет. Женщина убеждена, что он помогает ей сохранить молодость.

ФОТО: David Tesinsky / Caters News/Caters News Agency

"Погружение в холодную воду активизирует циркуляцию крови, что помогает расщеплять жир, повышает мышечный тонус и омолаживает кожу", - говорит Инна.

После купания в ледяной воде Инна устраивает пробежку по берегу голышом. И, судя по внешнему виду 32-летней украинки, такие необычные тренировки действительно приносят желаемые плоды, передает Лайф.

ФОТО: David Tesinsky / Caters News/Caters News Agency

Как следует из информации, указанной Инной в одной из социальных сетей, моржевание — не единственное увлечение девушки. Она также занимается духовными практиками, интересуется сексологией и проводит тренинги для девушек.

Еще одно увлечение Инны — участие в эротических фотосессиях. На ее странице можно найти множество снимков, на фоне которых голая фотосессия в Днепре вовсе не кажется откровенной. Впрочем, девушку можно понять — на ее месте многие захотели бы похвастаться телом, которое далось таким трудным и холодным путем.

ФОТО: David Tesinsky / Caters News/Caters News Agency

Читать также

Актуально

НАВЕРХ