Киевлянка каждые выходные купается в Днепре голышом, чтобы сохранить молодость

Каждые выходные Инна Владимирская приезжает на Днепр вместе со своим мужем и окунается в ледяную воду. По словам киевлянки, она соблюдает этот ритуал на протяжении уже девяти лет. Женщина убеждена, что он помогает ей сохранить молодость.

ФОТО: David Tesinsky / Caters News/Caters News Agency

"Погружение в холодную воду активизирует циркуляцию крови, что помогает расщеплять жир, повышает мышечный тонус и омолаживает кожу", - говорит Инна.

После купания в ледяной воде Инна устраивает пробежку по берегу голышом. И, судя по внешнему виду 32-летней украинки, такие необычные тренировки действительно приносят желаемые плоды, передает Лайф.

ФОТО: David Tesinsky / Caters News/Caters News Agency

Как следует из информации, указанной Инной в одной из социальных сетей, моржевание — не единственное увлечение девушки. Она также занимается духовными практиками, интересуется сексологией и проводит тренинги для девушек.

Еще одно увлечение Инны — участие в эротических фотосессиях. На ее странице можно найти множество снимков, на фоне которых голая фотосессия в Днепре вовсе не кажется откровенной. Впрочем, девушку можно понять — на ее месте многие захотели бы похвастаться телом, которое далось таким трудным и холодным путем.