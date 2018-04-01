Никаких шуток! Только самый точный гороскоп на 1 апреля

Лев

Львам представится возможность улучшить свое финансовое положение и найти новый источник доходов. Однако не стоит рассчитывать на то, что успех будет легким: вам придется приложить некоторые усилия, продемонстрировать свои деловые качества, успешно провести непростые переговоры. Особенно удачным будет день у тех, чья деятельность связана с расчетами, оформлением документов, составлением долгосрочных планов.

Стоит отложить посещение светских мероприятий: сегодня они покажутся вам скорее утомительными, чем приятными. Будьте готовы уделить внимание близким – сегодня это является обязательным условием сохранения теплых дружеских отношений. Любимый человек будет рад приятному сюрпризу.

Дева

Очень высок жизненный потенциал Дев, и, несмотря на некоторые трудности, этот день покажется приятным представителям данного знака. Возможны значительные профессиональные успехи, не исключено достижение самых высоких из поставленных целей. Финансовое положение улучшится, возможно получение вознаграждения за ранее проделанную работу, прибыли от давних сделок; не исключено и возвращение старых долгов.

Свойственные вам спокойствие и уверенность в себе помогут не только сохранить хорошие отношения с близкими, но и не попасть в ловушки, расставленные недоброжелателями. Любимый человек ждет от вас помощи и примет ее с благодарностью. Будьте готовы отказаться от некоторых планов, касающихся досуга и развлечений, чтобы заняться семейными делами.

Весы

Замечательный день для всех, кто влюблен, ищет свою «половинку» или просто озабочен решением личных проблем. Окажутся оправданными даже самые смелые ожидания, появится возможность осуществить те перемены, о которых вы совсем недавно могли только мечтать. Семейные и дружеские отношения наладятся, близкие люди с пониманием и снисхождением отнесутся к вашим слабостям, охотно пойдут на компромисс.

Профессиональные дела тоже идут очень неплохо: появляется возможность получить повышение по службе, укрепить свой авторитет и заручиться поддержкой руководства. Некоторые планы удастся осуществить благодаря умению увидеть любую ситуацию под неожиданным углом. Будьте естественны и не требуйте от себя слишком многого – этого достаточно для успеха.

Скорпион

Вероятность перемен невелика: и на работе, и дома ситуация сохраняется стабильная и не слишком приятная. Однако абсолютно лишенной позитива ее назвать нельзя. Вероятно получение поддержки с неожиданной стороны, появление новых союзников, а также открытие собственных талантов и возможностей, о наличии которых не подозревали ни окружающие, ни вы сами. Важно не лишать себя приятных впечатлений, воспользоваться любым шансом расширить свой кругозор, узнать нечто новое – пусть и не слишком полезное.

Непросто ладить с окружающими, особенно – новыми знакомыми: вы видите в них в первую очередь недостатки, что не способствует взаимопониманию. Настройтесь на более снисходительный и миролюбивый лад, так вы сможете облегчить жизнь и себе, и другим.

Стрелец