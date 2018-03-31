суббота, 31 марта 2018 г.
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Александр Галибин едва не погиб в автокатастрофе

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Александр Галибин известен широкой публике прежде всего как актер кино, однако на его счету множество театральных работ, где он выступает и как актер, и как режиссер. В Таллинн он приедет с антрепризным спектаклем, в котором играет одну из главных ролей.

ФОТО: ИТАР-ТАСС/SCANPIX

Машина актера перевернулась из-за метели. Александр Галибин находился в салоне вместе с супругой Ириной. Однако по счастливому стечению обстоятельств им удалось выжить и отделаться незначительными травмами.

Актер Александр Галибин стал известным благодаря съемкам во многих фильмах: «Трактир на Пятницкой», «Мастер и Маргарита»... Именно после съемок в последней картине многие артисты и деятели кино связывали различные мистические случаи, которые стали происходить в их жизни. Напомним, Александр Галибин сыграл в экранизации авторства Владимира Бортко роль Мастера. Артист вспомнил, что спустя пять дней после окончания съемок он попал в страшную аварию - когда возвращался с женой от ее мамы, они тогда везли разные соленья и варенье. Ехали по набережной, и их машину перевернуло из-за пурги и вынесло на встречную полосу, пишет СтарХит.

«Помню мгновение, когда подумал о своих близких — маме, старшей дочери Маше, о Ксюше и Ирочке, которая сидела рядом. Была полная тишина, и только автомобили гудели. Спросил Иру, все ли в порядке, она ответила: «Вроде, жива», - вспомнил Галибин.

Жена Александра Ирина призналась, что тогда они ехали в машине с непристегнутыми ремнями безопасности, а потому им повезло, что отделались незначительными травмами. Супруга актера рассказала, что многие свидетели страшной аварии очень удивлялись столь благополучному исподу дела.

Сразу после ДТП Ирина отправилась домой к детям, а Александр дожидался эвакуатора, потому что машина была сильно повреждена.

У супругов подрастает двое детей – Ксения и Василий. Женщина призналась, что иногда ей бывает непросто с мужем, ведь он любит часто менять города.

«Единственная Сашина особенность, к которой до сих пор трудно привыкнуть, — тяга к перемене мест. Я по натуре домоседка, но за годы жизни мы сменили 12 квартир. К переездам надо быть готовой всегда — именно так случилось с нашим домом. Саша решил жить за городом, и это не обсуждалось. Я нервничала, волновалась, думала, как все это устроится, но решение было принято», - рассказала Ирина.

Однако спустя время супруга актера оценила такой поступок мужа, ведь детям полезно как можно чаще бывать на свежем воздухе. Пара рада, что в их семье двое наследников. После появления на свет старшей дочери, Ирина и Александр задумались о втором ребенке. Галибин признался в интервью журналу «Караван историй», что они с супругой долго молились, чтобы стать родителями еще раз.

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