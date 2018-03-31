суббота, 31 марта 2018 г.
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Какой чудесный день! Читай гороскоп на 31 марта

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ФОТО: Olga Sergeeva/PantherMedia / Olga Sergeeva

Неплохой день для самостоятельной работы, а также учебы, проведения исследований и философских размышлений. Достижение поставленных целей дается легко, нужно лишь выбрать правильную тактику – а делать это следует спокойно и без спешки, прислушиваясь к собственной интуиции и используя накопленный жизненный опыт. Новые знакомства кажутся многообещающими, но разочарование не заставит себя ждать; поэтому не стоит проявлять излишнюю доверчивость и придавать значение мимолетным встречам, пишет Дворец.

Появляется возможность решить семейные проблемы, наладить отношения с родственниками. Встречи влюбленных будут приятными, хотя и омраченными тенью недовольства друг другом. Не стоит искать в мелких разногласиях повод для скандала – восстановить мир будет непросто.

Овен

Непростой день, характеризующийся достаточно сильным влиянием как позитивных, так и негативных тенденций. В профессиональной сфере складывается достаточно благоприятная ситуация, позволяющая рассчитывать на достижение значительных успехов. Выбирайте надежных союзников; не стоит верить обещаниям людей, которых вы видите впервые. Финансовое положение может ухудшиться, не исключены значительные расходы.

В романтических и семейных отношениях возможны серьезные проблемы. Вы не склонны идти на уступки, при этом пытаетесь не преодолеть трудности, а убежать от них – такая позиция не характерна для представителей данного знака, а потому является причиной серьезного душевного дискомфорта.

Телец

Будьте чрезвычайно осмотрительны при решении любых вопросов, связанных с деньгами. С точки зрения финансов день крайне неблагоприятен, возможны напрасные расходы, потери, инвестиции, которые не принесут выгоды. В профессиональных отношениях назревает конфликт; вы сможете предотвратить его, если не будете слишком упрямы, а к уже имеющимся проблемам отнесетесь с юмором.

Сфера личных отношений находится под влиянием негативных тенденций, вам будет трудно удержаться от упреков и обидных замечаний в адрес близких людей. Не торопитесь отказываться от старых привязанностей: новое увлечение только кажется многообещающим и серьезным.

Близнецы

Этот день обещает Близнецам массу приятных переживаний романтического свойства. Трудно найти более подходящий момент для знакомства, любовного признания или предложения о вступлении в брак. Обстоятельства складываются чрезвычайно благоприятным для вас образом, нет нужды прилагать усилия для достижения цели – все, к чему стремитесь, вы получите и так. 

В других же сферах жизни дела обстоят не столь блестяще. Весьма велика вероятность ошибок в работе, не исключены и разногласия с деловыми партнерами. Некоторым представителям знака придется признать, что они переоценили свои финансовые возможности, и обратиться за помощью к друзьям или родственникам.

Рак

Этот день не назовешь плодотворным, но и утомительным он наверняка не будет. Несмотря на стремительно расширяющийся круг профессиональных обязанностей, у вас останется время для приятных и интересных дел, работы над собой, а также прогулок и активного отдыха. Постарайтесь не обсуждать свои планы с малознакомыми людьми; деловые переговоры тоже стоит перенести – вряд ли сегодня они увенчаются тем результатом, на который вы рассчитываете.

Общение с друзьями наверняка поднимет вам настроение, а советы близких людей укажут кратчайший путь к решению проблем. Отношения влюбленных вполне гармоничны, но  Раки, наделенные завидной интуицией, наверняка почувствуют, что на романтическом небосклоне сгущаются тучи.

Лев

Будьте очень осторожны. Этот день увлекателен и по-своему интересен, однако таит немало опасностей, избежать которых смогут лишь самые мудрые представители знака. Чрезвычайно важна осмотрительность в романтических отношениях: любой ваш поступок может иметь очень серьезные, почти катастрофические последствия. Трудно будет понять друг друга юным влюбленным, да и пары со стажем вряд ли переживут этот день без ссор.

За моральной поддержкой, советом и утешением обращайтесь к друзьям – они наверняка смогут понять вас лучше, чем родственники. Деловые поездки принесут выдающиеся плоды, если вы не станете пренебрегать формальностями и нарушать традиции. Возможно заключение выгодных сделок, не исключено и получение предложений о смене работы.

Дева

День весьма тяжелый и сложный, вас ожидает немало утомительных и не слишком интересных дел. Трудно сохранять спокойствие, когда деловые партнеры и коллеги ведут себя совершенно неподобающим образом, но давать волю эмоциям никак нельзя. Поступки, совершенные под влиянием раздражения и гнева, могут положить конец связям, которые все же стоит сохранить. В финансовой сфере влияние негативных тенденций также очень сильно. Не исключены значительные траты, потери, сокращение доходов.

Любимый человек вряд ли сможет поддержать вас в этот непростой день. Фактически, все преграды придется преодолевать самостоятельно. Соберитесь с силами и действуйте, не позволяя недоброжелателям сбить вас с пути.

Весы

Новое знакомство покажется судьбоносным. Но, став пленником иллюзии, вы рискуете потерять людей, которые вам очень дороги. Старайтесь избегать опрометчивых поступков, дайте себя время сориентироваться в ситуации и все обдумать: сейчас нет необходимости торопиться и принимать поспешные решения. Проблемы в личной жизни будут весьма серьезными, но все они могут быть решены.

Состояние профессиональных дел оставляет желать лучшего. Вы рискуете потерять уважение коллег и деловых партнеров, если пойдете по проторенной тропе, а не предложите оригинального решения существующих проблем. Постарайтесь в полной мере использовать свой творческий потенциал.

Скорпион

День не так уж плох, но и легким и приятным его вряд ли можно назвать. Зато у вас появится шанс получить чрезвычайно полезный опыт, расширить свои представления о жизни и усвоить важные уроки. К испытаниям, выпавшим на вашу долю, относитесь спокойно и с юмором. Тот, кто даст волю раздражению и другим негативным эмоциям, вряд ли останется в выигрыше. Проблемы финансового характера заставят отказаться от некоторых запланированных покупок и развлечений, постарайтесь отнестись к этому философски.

Поездки сложатся неудачно, велик шанс потерять много времени в пути или вовсе не достичь цели. Общение с близкими людьми будет омрачено мелкими разногласиями и недоразумениями.

Стрелец

Стрельцам изменит их обычный оптимизм. Сегодня представители данного знака склонны впадать в панику из-за мелочей и верить самым мрачным прогнозам. Такое настроение может сыграть на руку вашим недоброжелателям, могут они воспользоваться и тем, что ваша деловая активность очень невысока. Старайтесь действовать самостоятельно, ни от кого не ожидая помощи, и полагайтесь на собственный здравый смысл.

Довольно сложно достичь взаимопонимания с близкими людьми: взаимные претензии, старые обиды, которые не были забыты, обиды и недоговоренности создают напряженность эмоционального фона, не позволяя чувствовать себя комфортно. Попробуйте изменить ситуацию, став для окружающих примером миролюбия и искренности.

Козерог

Ваша деловая активность огромна, да и творческий потенциал высок. Даже действуя в одиночку, - а обстоятельства будут требовать именно этого, - вы сможете одержать верх над конкурентами и  нейтрализовать даже самых влиятельных недоброжелателей. Появляется возможность увеличить свои доходы, можно заключить выгодные сделки. Будьте особенно внимательны при оформлении документов.

Некоторая напряженность в отношениях с близкими заставляет беспокоиться, но ощущение собственной правоты вселяет уверенность. Не жалейте времени на то, чтобы рассказать окружающим о причинах ваших поступков – такая откровенность будет оценена по достоинству.

Водолей

Не ждите легких успехов: придется поработать на славу, чтобы достичь поставленных целей. Изобретательности и оригинальные идеи будут не самыми лучшими помощниками; будьте готовы проявить усердие и упорство, делать однообразную работу, не допуская ошибок и не отвлекаясь. Руководство настроено по отношению к вам очень критично, поэтому совершенные промахи не останутся незамеченными. Однако и достижения будут отмечены; не исключено, в частности, получение финансового вознаграждения.

Жизненный потенциал не слишком высок, поэтому вы не должны упускать возможность отдохнуть и восстановить силы. Это неплохой день для начала отпуска, а также посещения мероприятий, расширяющих кругозор и позволяющих завязать новые знакомства.

Рыбы

Чрезвычайно благоприятное стечение обстоятельств позволит вам достичь значительных профессиональных успехов, оставить в прошлом старые проблемы и приблизиться к достижению самых высоких из поставленных целей. Непременным условием успеха является самостоятельность суждений, а в некоторых случаях – и способность противостоять внешнему влиянию, чего бы это не стоило. 

В сфере личных отношений складывается ситуация, именно от вас требующая проявления инициативы, активной жизненной позиции. Добиться желаемого нелегко, но у тех, кто не сдается после первой неудачи, шансы сделать это очень высоки. Представители старшего поколения высоко оценят ваше умение следовать традициям и не нарушать семейных устоев.

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