Вот это щедрость: в магазинах стали продавать луковую шелуху

В преддверии Пасхи в латвийском магазине Top! на прилавках заметили расфасованную луковую шелуху, которую часто используют для покраски яиц.

Кстати, приобрести такой пакетик – сравнительно недешевое удовольствие, ведь цена за килограмм – 22,50 евро, в то время как за килограмм обычного лука в Эстонии клиент обычно платит 0,28-0,30 евро, пишет Tarbija.