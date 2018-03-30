Вот это щедрость: в магазинах стали продавать луковую шелуху ФОТОНОВОСТЬ!
30 марта 2018 г., 14:14
Сегодня, 30 марта, отмечается Страстная пятница и вот какие страсти разгорелись в одной из торговых сетей в Латвии...
В преддверии Пасхи в латвийском магазине Top! на прилавках заметили расфасованную луковую шелуху, которую часто используют для покраски яиц.
Кстати, приобрести такой пакетик – сравнительно недешевое удовольствие, ведь цена за килограмм – 22,50 евро, в то время как за килограмм обычного лука в Эстонии клиент обычно платит 0,28-0,30 евро, пишет Tarbija.