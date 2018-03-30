пятница, 30 марта 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Вот это щедрость: в магазинах стали продавать луковую шелуху

Вот это щедрость: в магазинах стали продавать луковую шелуху ФОТОНОВОСТЬ!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Arturs Igaunis

Сегодня, 30 марта, отмечается Страстная пятница и вот какие страсти разгорелись в одной из торговых сетей в Латвии...

В преддверии Пасхи в латвийском магазине Top! на прилавках заметили расфасованную луковую шелуху, которую часто используют для покраски яиц.

ФОТО: Arturs Igaunis

Кстати, приобрести такой пакетик – сравнительно недешевое удовольствие, ведь цена за килограмм – 22,50 евро, в то время как за килограмм обычного лука в Эстонии клиент обычно платит 0,28-0,30 евро, пишет Tarbija.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ