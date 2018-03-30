На любителя: копия Кардашян разделась и показала себя после всех операций

Дженнифер, потратившая $500 тыс. на перевоплощение в своего кумира Ким Кардашьян, выложила "голые" фото с итоговым результатом всех её операций. На снимках 25-летняя Дженнифер Памплона из Бразилии продемонстрировала пышную фигуру, покрытую только блестящей краской, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail.

За такие большие деньги Дженнифер удалила себе четыре ребра, увеличила себе пятую точку, сделала пластику носа, подтяжку лица и уменьшила щёки. Но на этом девушка не собирается останавливаться, планируя сделать размер ягодиц ещё больше, несмотря на все предупреждения врачей.

ФОТО: SUNNIE HEERS / CATERS NEWS/Caters News Agency

«Когда ты недоволен собой, то у тебя ничего не получится. Сейчас я люблю себя и чувствую себя счастливой, глядя в зеркало. Если вернуть время назад, то я сделала бы всё то же самое. Но теперь пора сосредоточиться на моей карьере, жизни и бизнесе», - говорит она.

ФОТО: JENNIFER PAMPLONA / CATERS NEWS/Caters News Agency

На своё перевоплощение девушка решилась после смерти бойфренда Селсо Сантебанеса, который также был сторонником пластических операций. Молодой человек мечтал, чтобы возлюбленная пошла по его стопам.

Дженнифер в день свадьбы еще до операций ФОТО: JENNIFER PAMPLONA / CATERS NEWS/Caters News Agency

Дженнифер, которая недавно запустила парфюмерную шоколадную линию, хочет показать другим женщинам, что они могут быть одновременно сексуальными и успешными.

«Люди не понимают, что красивая женщина может заниматься бизнесом, а некоторые думают, что они ещё и глупы. Это одна из причин, почему мне нравится Ким. Она красивая, сексуальная, очень умная и деловая женщина», - уверена Дженнифер.