Актер показал, что случилось с его лицом, после того как его сбила LADA Kalina

Пользователи задавались вопросом, каким образом ему удалось получить такую необычную травму, и выдвигали разнообразные предположения. Так, посетители одного из развлекательных сайтов предположили, что у мужчины не сработали подушки безопасности. Но в действительности всё оказалось проще — это фото актёр сделал на съёмках, и отпечатки — обыкновенный грим.

ФОТО: Instagram

"А кто сказал, что легко сниматься в кино?) Тут мучают людей", - пишет он.

A post shared by Андрей Свиридов/AndreiSviridov (@sviridov_andrei) on Mar 25, 2018 at 11:18am PDT

Позже белорусский актер опубликовал фото со съемочной площадки в компании Михаила Пореченкова.

"Отличный съёмочный день в компании талантливого и очень человечного Михаила Пореченкова! Все отметины у меня на лбу — его рук дело", - говорится в публикации.