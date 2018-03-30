Актер показал, что случилось с его лицом, после того как его сбила LADA Kalina

Фото мужчины с отпечатками логотипов "мерседеса" и "лады" на лбу стало вирусным в социальных сетях. Андрей Свиридов объяснил происхождение отметин на своей странице в Instagram, передает Лайф.
Пользователи задавались вопросом, каким образом ему удалось получить такую необычную травму, и выдвигали разнообразные предположения. Так, посетители одного из развлекательных сайтов предположили, что у мужчины не сработали подушки безопасности. Но в действительности всё оказалось проще — это фото актёр сделал на съёмках, и отпечатки — обыкновенный грим.
"А кто сказал, что легко сниматься в кино?) Тут мучают людей", - пишет он.
Позже белорусский актер опубликовал фото со съемочной площадки в компании Михаила Пореченкова.
"Отличный съёмочный день в компании талантливого и очень человечного Михаила Пореченкова! Все отметины у меня на лбу — его рук дело", - говорится в публикации.