пятница, 30 марта 2018 г.
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Загадочный Instagram-профиль напугал пользователей сети

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ФОТО: Twitter

Пользователь Instagram Пол Уильямс обнаружил необычный аккаунт, владелец которого подписывается только на людей с одним и тем же именем. Об этом молодой человек написал в своем Twitter, передает Lenta.

Однажды 19-летний Уильямс увидел в уведомлениях подписку от пользователя по имени Лиза Джеймс (lisajames419419). Сначала он подумал, что это происки ботов, поэтому проигнорировал сообщение. Однако парню было очень скучно, и он решил зайти в тот самый профиль. Там он случайно заметил, что девушка подписана еще на 200 других людей по имени Пол Уильямс.

Молодой человек моментально связался с неизвестным пользователем в личных сообщениях и задал интересующие его вопросы. «Что ты от нас хочешь? Это какой-то правительственный заговор? Лабораторный эксперимент?» — спросил Уильямс, однако собеседница сразу же заблокировала его в личных сообщениях.

Через некоторое время в профиле Джеймс сменился аватар: на месте старого снимка появилась фотография порноактрисы Брианы Ли (Briana Lee), чьим лицом часто прикрываются мошенники. После этого загадочная пользовательница Instagram отписалась от всех Полов Уильямсов и начала подписываться на людей с другими именами. Ее фолловеры сразу же начали оставлять под единственной фотографией хештег #whypaulwilliams («Почему Пол Уильямс»).

Как только Джеймс набрала 419 подписчиков (такое же число написано в названии аккаунта), она закрыла общий доступ к профилю. Один из фолловеров написал Уильямсу, что теперь девушка «преследует» людей с фамилией Томпсон.

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