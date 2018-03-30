Горячо! Эмили Ратажковски устроила провокационную съемку с мужем

Напомним, что в конце февраля Ратажковски сообщила о замужестве с продюсером Себастьяном Бир-Макклардом, ставшим ее законным супругом, шокировав поклонников, так как около трех лет Ратажковски встречалась не с Бир-Макклардом, а с Джефом Магидом.

Поклонники ожидали, что семейная жизнь остепенит одну из самых раскрепощенных моделей мира, чью страницу в Instagram украшают откровенные снимки, но не тут-то было – Ратажковски продолжает раздеваться в Сети и после замужества, а недавно устроила провокационную фотосъемку вместе с мужем.

На одном из кадров размещенных моделью в Instagram, она позирует топлес, а муж готовит ее к съемке, намазывая ягодицы маслом для загара – на двух других снимках Ратажковски появляется полностью обнаженной.