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  • Горячо! Эмили Ратажковски устроила провокационную съемку с мужем

Горячо! Эмили Ратажковски устроила провокационную съемку с мужем

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ФОТО: Instagram/Instagram

Американская супермодель и актриса Эмили Ратажковски и после свадьбы продолжает делиться в социальной сети Instagram откровенными снимками.

Напомним, что в конце февраля Ратажковски сообщила о замужестве с продюсером Себастьяном Бир-Макклардом, ставшим ее законным супругом, шокировав поклонников, так как около трех лет Ратажковски встречалась не с Бир-Макклардом, а с Джефом Магидом.

Поклонники ожидали, что семейная жизнь остепенит одну из самых раскрепощенных моделей мира, чью страницу в Instagram украшают откровенные снимки, но не тут-то было – Ратажковски продолжает раздеваться в Сети и после замужества, а недавно устроила провокационную фотосъемку вместе с мужем.

На одном из кадров размещенных моделью в Instagram, она позирует топлес, а муж готовит ее к съемке, намазывая ягодицы маслом для загара – на двух других снимках Ратажковски появляется полностью обнаженной.

ФОТО: Twitter/Twitter

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