Галкин рассказал о появлении Путина на шоу «Давай поженимся»

Популярный телеведущий, юморист, шоумен Максим Галкин поведал о появлении на шоу «Давай поженимся» Владимира Путина.
На днях в Кремле состоялся концерт Максим Галкина. Говорят, в шеститысячном зале яблоку было негде упасть. Почти три часа без антракта артист не давал продохнуть зрителям от шуток. Так, Максим прошелся по политикам. Причем сделал это довольно жестко, после чего посетовал: «Я каждый раз, когда так шучу в Кремле, думаю: в следующий раз буду, наверное, выступать в «Меридиане» на Калужской. Наверное, потому что по отцу я русский, а по маме – еврей. Когда шучу про политику, я абсолютно русский. А потом после концерта думаю: «Зачем я это сказал?» Это во мне еврей проснулся».
Максим начал свои политические шутки с личности Ксении Собчак. «Моя подруга Ксения Собчак пожертвовала своей политической девственностью и отдалась. Она молодец: три месяца пыталась быть благостной. Я ее встретил, она говорит: «Я уже еле сдерживаюсь», – ляпнул артист.
Не постеснялся Галкин и пошутить про президента России. Чего только стоит сцена, как якобы Владимир Путин попал на программу «Давай поженимся». Тогда за главного холостяка страны развернулась битва титанов: сваха Роза Сябитова против актрисы и ведущей Ларисы Гузеевой, сообщает сайт Комсомольская правда.
Не обошел вниманием юморист и поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова. К примеру, о любви артиста к шопингу Максим высказался так: «Филя на себе носит все, что заработал!»