Галкин рассказал о появлении Путина на шоу «Давай поженимся»

На днях в Кремле состоялся концерт Максим Галкина. Говорят, в шеститысячном зале яблоку было негде упасть. Почти три часа без антракта артист не давал продохнуть зрителям от шуток. Так, Максим прошелся по политикам. Причем сделал это довольно жестко, после чего посетовал: «Я каждый раз, когда так шучу в Кремле, думаю: в следующий раз буду, наверное, выступать в «Меридиане» на Калужской. Наверное, потому что по отцу я русский, а по маме – еврей. Когда шучу про политику, я абсолютно русский. А потом после концерта думаю: «Зачем я это сказал?» Это во мне еврей проснулся».