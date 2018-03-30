пятница, 30 марта 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • А ей идет! Настя Каменских стала блондинкой

А ей идет! Настя Каменских стала блондинкой СМОТРИ!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Настя Каменских.

ФОТО: Скриншот с Instagram

После приостановки творчества дуэта Потап и Настя, Каменских выпустила свой второй клип.

Видео на песню «Дай мне» было снято в стиле американских школьных фильмов, а сама артистка даже решилась примерить на себя образ блондинки.

Музыка и слова по-прежнему принадлежат Алексею Потапенко (Потап).

Пока клип собрал чуть более 300 тысяч просмотров, тогда как у первого сольного видео Насти на песню «Это моя ночь» — уже 11 миллионов просмотров со времени его выхода.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ