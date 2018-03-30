А ей идет! Настя Каменских стала блондинкой

Видео на песню «Дай мне» было снято в стиле американских школьных фильмов, а сама артистка даже решилась примерить на себя образ блондинки.

Пока клип собрал чуть более 300 тысяч просмотров, тогда как у первого сольного видео Насти на песню «Это моя ночь» — уже 11 миллионов просмотров со времени его выхода.