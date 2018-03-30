Что с лицом?! Заворотнюк стала копией Бабкиной (ФОТО)

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Заворотнюк опубликовала обложку нового номера женского журнала. Популярная актриса украсила ее своим лицом. На фотографии Заворотнюк с накинутым на плечи светлом пальто позирует, глядя куда-то вверх. При этом стильно уложенные волосы прикрывают один глаз.

Судя по благодарственной подписи к публикации, Анастасия осталась довольна проделанной работой. А вот ее многочисленные поклонники отнеслись к снимку неоднозначно. Пока одни нахваливали актрису и осыпали комплиментами, другие ее попросту не узнали и перепутали с Надеждой Бабкиной.