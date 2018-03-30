пятница, 30 марта 2018 г.
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  • Ноль комплексов! Красотка с далеким от идеала телом зажгла в бикини

Ноль комплексов! Красотка с далеким от идеала телом зажгла в бикини Галерея 18+

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Отчаянная британская звезда реалити-шоу Лиза Эпплтон – известная обладательница пышных форм – прихватила с собой на отдых в Испанию не только купальник и солнцезащитные очки, но и папарацци, за что они должны быть ей несказанно благодарны – такие пикантные кадры дорогого стоят!

Красотка с весьма далекой от модельных параметров фигурой устроила жаркую и озорную фотосессию на пляже в цветном купальнике, верх которого просто взрывался на ней под прицелом фотокамер.

Лиза Эпплтон получила известность в Великобритании, став участницей реалити-шоу Big Brother («Большой брат») и связанных с ним проектов.

Таблоид British Mirror Online сообщает, что Лиза, впервые появившаяся на телеэкранах в 2008 году, нашла работу – «королева желтой прессы» была принята на должность уборщицы в салоне красоты.

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