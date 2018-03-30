Ноль комплексов! Красотка с далеким от идеала телом зажгла в бикини

Отчаянная британская звезда реалити-шоу Лиза Эпплтон – известная обладательница пышных форм – прихватила с собой на отдых в Испанию не только купальник и солнцезащитные очки, но и папарацци, за что они должны быть ей несказанно благодарны – такие пикантные кадры дорогого стоят!