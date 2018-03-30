пятница, 30 марта 2018 г.
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  • У 40-летнего Ди Каприо новый роман: только взгляните на эту 20-летнюю красотку!

У 40-летнего Ди Каприо новый роман: только взгляните на эту 20-летнюю красотку!

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Ди Каприо.

ФОТО: Scanpix

Леонардо Ди Каприо опять встречается с молодой моделью.

Знаменитый актер Леонардо Ди Каприо всегда интригует своими ролями и перевоплощениями. А в личной жизни он стабилен. Во-первых, у него очень короткие роман. Во-вторых, эти романы в большинстве случаев – с моделями. В-третьих, почти все девушки в два раза младше него, пишет Ivona.

Только недавно Леонардо Ди Каприо расстался с Ниной Агдал, как замечен с новой девушкой. ​Теперь Леонрадо Ди Каприо встречается с 20-летней моделью Камилой Морроне. Изначально думали, что это слухи, но они все чаще появляются на публике вместе. Их совместный фото нет в открытом доступе, но на них они и целуются, и обнимаются. Не ведут себя, как друзья, уж точно. 

ФОТО: ALBERTO PIZZOLI/AFP

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